Najslađe za kraj: Koncertom dua Bojan Zulfikarpašić i Žilijen Lurou zatvoren peti "Intime Jazz Fest" (FOTO/VIDEO)

Koncertom poznatog džez dua Bojana Zulfikarpašića (klavir) i Žilijena Luroa (saksofon) u Banskom dvoru sinoć je zatvoren 5. festival džez muzike "Intime Jazz Fest".

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Zbog saradnje i prijateljstva koje traje više od trideset godina, svaki njihov koncert obilježen je njihovom muzičkom empatijom, takav je bio i koncert u Banskom dvoru.

"Mislim da to što smo prijatelji mnogo pomaže, pored tog muzičkog rada postoje zajednička putovanja, razgovri o filmovima, knjigama, životu, ponekad i pauze koje se dešavaju u kojima je on napredovao sa svoje strane, ja sa svoje, momenti kada se ne viđamo po nekoliko mjeseci, poneka i svađa i sve to što čini život muzičara interesantnim i to je ono što daje tu svježnu i mogućnost da saradnja i prijateljstvo traju toliko godina. Muzika je tu, ali između nas postoji pravo prijatljstvo i to je najbitinije", rekao je Bojan Zulfikarpašić i dodao da je "Intime Jazz Fest" priča u koju vjeruje i koja će se nastaviti godinama.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Nije teško naći inspiraciju, kako kažu ovi muzičari, jer se njihova komunikacija dešava na nekom višem nivou, poznaju jedan drugog veoma dobro.

"Kada sam upoznao Bojana devedesetih godina on me je uveo u svijet i melodije balkanske muzike, Srbije, Bosne, Makedonije i nadam se da je publika u tim notama odsviranim na naš način i uživala", kazao je Žilijen Lurou.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Priča Bojana Zulfikarpašića i Žulijena Luroa je priča koju spaja prijateljstvo, kako na ličnom, tako i na muzičkom nivou. Nakon što su svirali u brojnim pariškim klubovima kasnih osamdesetih godina prošlog vijeka, pronašli su jedan drugog u legendarnom bendu "Trash Corporation", koji je, iako je bio kratkog vijeka, bio neka vrsta njihovog igrališta na kojem su prevazilazili granice muzike. Od tog perioda, postali su jedna od glavnih sila evropske džez scene.

Ranih devedesetih godina stigle su i prve profesionalne nagrade. Bojan Zulfikarpašić je tako 1990. godine dobio nagradu na najvažnijem nacionalnom džez takmičenju u Francuskoj - "Concours National de Jazz de la Défense", dok je Žulijenu isto to pošlo za rukom 1992. godine.

Pomenute nagrade bile su odskočna daska za njihove karijere, ispunjene avanturama, individualnim uspjesima i zajedničkim projektima. Zajednička crta u karijerama ovih muzičara nije bila samo pripadnost istoj generaciji. Ujedinio ih je isti duh neusaglašenosti, i obojica mogu da budu ponosni što su u svojim karijerama izašli van uobičajenih muzičkih okvira, prelazeći geografske i muzičke granice, odbacujući ustaljene i standardne formate i automatizme.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Svaki slušalac na takvom koncertu biva automatski privučen time i odmah dobija pravi osjećaj o vremenu između njih koje je prošlo. Postoji i snažna fizička strana njihovog nastupa, njihova muzika može biti nagla i eksplozivna, a opet, u tom vrtlogu energije, ostavljaju prostora za introspekciju i humor. Kada sviraju, to je energičan, fluidan i žestok muzički doživljaj, u kojem svaka nota ima svoje značenje.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

"Od samog početka festival džez muzike 'Intime Jazz Fest" konceptualno je zamišljen kao kamerni festival džez muzike koji će se fokusirati na manje sastave i vrhunske soliste ovog muzičkog žanra, uključujući maksimalno formacije do džez seksteta koji su ove godine ušli u festivalsku selekciju. Ovogodišnji festivalski program obuhvatio je koncerte poznatih džez sastava i istaknutih džez umjetnika današnjice, a posebno smo ponosni na činjenicu da smo u okviru zvaničnog festivalskog programa organizovali i jedan matine didaktički koncert 'Džez za djecu', koji predstavlja edukativni moncert za djecu starijeg predškolskog i školskog uzrasta", rekao je direktor Banskog dvora Mladen Matović.

Pokrovitelj ovogodišnjeg festivala je Grad Banjaluka, uz partnerstvo Adiko banke.