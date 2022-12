ART PREPORUKA: Bojana "Moda i Tako To" bira za vas film, seriju i knjigu (FOTO, VIDEO)

Ovog vikenda čitamo i gledamo aktuelne serije, filmove i knjige po preporuci Banjalučanke Bojane Mutić, autorke modnog bloga "Moda i Tako To" i jedne od najpoznatijih lifestyle influenserki kod nas.

Bojana je odlučila da čitaocima MONDO portala skrene pažnju na ostvarenja novijeg datuma.

Film, serija i predstava

Ne bih se bavila klasičnim preporukama „starih dobrih filmova“, s tim smo spiskovima manje-više, svi upoznati, od doba upisivanja u leksikone pa nadalje, tako da ću dati nekoliko aktuelnih preporuka.

Dugo nisam bila u kinu, pa je za moje oduševljenje vjerovatno (velikim dijelom) zaslužna ta činjenica, ali bez obzira na subjektivne okolnosti, mislim da je film "Meni" vrijedan gledanja, u kinu i mimo njega. Iako na momente bizaran i lucidan, Tarantinovski krvav i iskarikiran, vrlo je duhovit! Oduševljava me, prije svega, originalan satiričan prikaz ljudskih karaktera, sa fantastično podijeljenim ulogama.

Glavna glumica u pomenutom filmu, Anya Taylor-Joy, me podsjetila na odličnu Netflix seriju The Queen’s Gambit, koju su vjerovatno svi već pogledali pa je moja preporuka suvišna, ali eto – nek’ se nađe. Kao i "The Good Place", takođe jedna predivna „opaljena“ serija.

Kad smo već kod Netflixa, "Knives out" i "Big Bug" su moji Netflix miljenici ovih dana, prvi jer me podsjeća na "stare dobre (Poirot i Miss Marple) filmove“, a drugi zbog estetike prvenstveno.

Predstava "Bog masakra“, GP Jazavac, ne zato što sam ja imala čast biti kostimograf, nego zato što je vrlo aktuelna, u svakom smislu te riječi - govori o vrlo važnim temama, počev od vršnjačkog nasilja, koje naposlijetku biva samo trivijalni povod ozbiljnom „pokolju“ koji će se desiti, i generalno zanemarivom spram nekog mnogo goreg latentnog svakodnevnog nasilja u bračnim, roditeljskim, takoreći komšijskim i naizgled civilizovanim pristojnim „small talk“ odnosima potpunih neznanaca, koji naposlijetku završavaju – a kako drugačije – nego masakrom.

Opravdano strahujem da ova nabrajanja ostavljaju utisak da sam ljubitelj scenskog krvoprolića, ali nisam, samo se tako potrefilo...

Knjiga

Knjige neka budu sve tri jednog istog, a mog omiljenog, pisca - Miljenka Jergovića: Dvori od oraha, Ruta Tanenbaum i Srda pjeva u sumrak na duhove.

Muzika

Nažalost, nemam vremena da slušam muziku onoliko koliko bih htjela, a dok radim ometa me, tako da nisam našla vrijeme u kojem bih se posvetila uživanju u muzici, pa sam u suštini prinuđena da slušam ono što sluša muž, a to je ovih dana J.J. Cale i moglo bi se reći da nije loše...

