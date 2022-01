Ispovjest žigola: Evo zašto žene plaćaju seks, a jednu stvar ekstra naplaćujem

Pročitajte ispovjest žigola koji je do detalja opisao šta žene žele i zbog čega naplaćuje "ekstra"!

Rajan Džejms je imao dobar posao u industriji finansija, kada je odlučio da započne novi život - kao žigolo! U svojoj autobiografiji je do detalja opisao šta žene žele kada plate njegovu uslugu, zašto ne odu u krevet "s prvim kojeg zateknu u kafiću" i kako je porodici saopštio čime se bavi.

"Bivša djevojka mi je bila eskort, i odlučio sam da krenem njenim stopama. Napustio sam posao u banci i nikada se nisam osvrnuo. Posao eskorta je zaista nešto što vas ispunjava, a tu je i finansijski momenat", rekao je Rajan (34) čija minimalna usluga košta 3.500 dolara.

"Žene najčešće traže sastanak sa večerom u luksuznom izdanju. To znači da se upoznajemo, odlazimo negdje na večeru, a potom u hotel ili stan gdje klijentkinja dobija individualno, posebno iskustvo", navodi Rajan. Cijeli "dejt" traje šest sati maksimalno.

Ukoliko žena želi da prenoći zajedno s njim i da ujutru doručkuju, na cijenu se dodaje 1.000 dolara!

"Nijedna od njih ne traži samo seks, traže čitavo iskustvo. Ne bi me, naravno, zvale da ne žele i seks, ali im on nije primaran razlog za angažovanje eskorta. Mnogo vremena provedemo u razgovoru, fali im društvo. Mnoge žene koje me angažuju izgledaju dovoljno dobro da mogu da uđu u kafić i odaberu bilo kog muškarca, da ga odvedu kući. Ali one žele jedno drugačije iskustvo koje im ja pružam", ispričao je on gostujući u australijskom jutarnjem programu.

Najmlađa klijentkinja mu je imala 20 godina ali priznaje da su uglavnom starije žene njegova klijentela.

"Imao sam i nevine klijentkinje, kojima je prvi put bio sa mnom, kao i one koje su željele trojku. Tu su i razvedene žene, kao i one koje su još u braku ali u tom odnosu više nema intimnosti. Često se žale da muškarci misle samo na sebe, da je priča u krevetu gotova čim partner doživi vrhunac", rekao je on.

"Najprije sam rekao prijateljima, bilo je raznih reakcija. Potom sam saopštio porodici. Ovaj posao nije nešto što bi ijedan roditelj izabrao za svoje dijete, ali naši odnosi se nisu pokvarili zbog toga", ispričao je Rajan.

