LJUDI SE U JANUARU NAJVIŠE RAZVODE: Advokati otkrili koji su najčešći razlozi PUCANJA BRAKA DANAS

Stručnjaci kažu da se parovi najviše razvode u januaru, a evo i zašto.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock

Razvod braka je jedna od najstresnijih životnih situacija, a razlozi zbog kojih dolazi do njega mogu da budu razni, od nevjertstva, neslaganja partnera, pa sve do nedostatka ljubavi ili novca.

Međutim, iako do razvoda može da dođe u svakom životnom dobu i trenutku, ipak se, kako kažu stručnjaci, on najviše događa tokom mjeseca januara. Ali, zašto je to tako?

Oni su došli do zaključka da je to zato što ljudi tada izbjegavaju da pokreću bolne teme i da donose velike odluke, pogotovo u vrijeme praznika – kada svi treba da budu srećni, složni i ispunjeni porodičnom atmosferom. Ljudi su tada vođeni prazničnom euforijom i radije će sve probleme u braku i porodici da ostave za kasnije, a kada nastupi januar, sve ono što ih je tištilo tokom praznika, polako isplivava na površinu.

"Praznici su period kada se emocije penju na viši nivo, pa ako ste nesretni u braku ili ljuti na partnera, ovo razdoblje može da bude prelomna tačka”, kaže advokat Džejm Groza.

S druge strane, najpoznatija britanska advokatica za razvode, Aješa Vardag, objasnila je koji su po njoj najčešći problemi u braku zbog kojih parovi traže njene usluge. Ona kaže da se ljudi sve češće razvode zbog nespretnosti s tehnologijom, jer im partneri pronađu poruke, fotografije ili aplikacije koje tamo ne bi trebale da budu. Ipak, kako ističe Vardag, najčešći razlog razvoda je taj što se supružnici s vremenom udalje.

"Prestanu da paze na brak i jedno na drugo. To svakome može da se dogodi, ma koliko brak nekad bio dobar. Većina razvoda se događa jer shvatite da osoba s kojom ste više nije ona osoba s kojom ste se vjenčali ",rekla je ona za Mirror.

(MONDO)