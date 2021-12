Otvorena zimska turistička sezona na Vlašiću 

Na Vlašiću je u petak svečano otvorena zimska turistička sezona te manifestacija Šankanje, koja svake godine na Babanovac privuče hiljade turista.

Izvor: Anadolija/Momir Jakovljević

"U odnosu na prošlu sezonu kada je bila dosta nepoznanica i bili smo u teškoj situaciji po pitanju vakcina i testiranja, evo situacija u ovoj zimskoj sezoni je dosta jasnija i nadamo se sigurno boljoj i uspješnijoj sezoni nego što je bila prošla", kazao je Miroslav Matošević, direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.

Svi ski liftovi danas su bili u funkciji.

"Baby lift i veliki liftovi su u funkciji. Danas imamo priliku uživati u Šankanju i koncertima, tako da je ovaj vikend maksimalno ispunjen", rekao je Goran Šarić, direktor vertikalnog transporta „Ozon“.

Sezonu, ali i novu ambulantu u prostorijama škole na Babanovcu, koja je nažalost ostala bez učenika, otvorio je načelnik opštine Travnik.

"Koristimo prostorije ove osnovne škole koja je nažalost, ostala bez djece ali bi bilo još veća žalost da nije korištena nikako. Primarna zdravstvena zaštita je prva brana i drago mi je da je to pitanje na Vlašiću sad riješeno", rekao je Kenan Dautović, načelnik Opštine Travnik.

Iako popodne nije bila prevelika gužva, skijaši su već isprobali prvi ovogodišnji vlašićki snijeg. Od sezone, kažu, očekuju da bude bolja nego zadnje dvije, obilježene pandemijom koronavirusa.

Sve do poslije Nove godine svi smještajni kapaciteti su rasprodani. Zimska fešta na ovoj bh planini kreće večeras i ukoliko to vremenski uslovi i prvenstveno pandemija dozvole, trajaće sve do kraja februara.

(Fena)