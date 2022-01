Jovana Jeremić priskočila u pomoć stanaru jedne zgrade: Nadležne službe odmah reagovale

Voditeljka Jutarnjeg programa, Jovana Jeremić prepoznala je vapaj stanara jedne zgrade na Novom Beogradu gdje se nedavno dogodio požar i pritekla u pomoć.

Izvor: TV Pink / screenshot

Usljed kontaminiranih voda koje su se slivale niz cijevi u zradi kao posledica požara u jednom stanu, došlo je do kvara u liftovima, te su stanari te zgrade morali pješice čak do 12 sprata, a od užasnog smrada i smeća nisu mogli da žive.

Oni su se požalili Jovani Jeremić koja je odmah reagovala.

"Početkom januara, tačnije 5. došlo je do požara u zgradi na Novom Beogradu u kojoj je živeio čovjek koji je skupljao smeće u stanu, a potom tako izazvao požar. On je odveden u instituciju 'Laza Lazarević' iz koje je ubrzo pušten pa su mu stanari dopustili da živi u podrumu te zgrade, s obzirom na to da stan u kom je prethodno živio pripada državi, a pravo na korišćenje ima Gradsko stambeno preduzeće. Nakon požara, smeće je ostalo u stanu nerašćišćeno, a kontaminirane vode iz tog stana su se slivale i došlo je do kvara u liftovima. Ljudi više nisu mogli normalno da žive, jedan od stanara mi se požalio i ja sam ga pozvala u emisiju. Nadležne službe su odmah regovale, čovek koji je tu živeo smješten je u instituciju gdje mu je pružena neophodna pomoć, a liftovi su proradili. Sada ostaje samo da iz gradskog stambenog pokupe otpad koji je doveo do požara", ispričala je Jovana i dodala da je ponosna što može da pomogne građanima:

"Priča je imala odjeka, zbog čega mi je drago jer ja se trudim da jednoga dana kažu da je postojala jedna Jovana koja se nije borila samo za šer, jer šer je samo posljedica mog rada i zalaganja. Želim da govore da sam kroz svoj posao pomogla ljudima i svako ko mi se obrati, ja ću mu izaći u susret".

(MONDO/Informer)