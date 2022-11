Milica Dabović otkrila zašto je otvorila nalog na Onlifens: "Trebale su mi brze pare"

Milica Dabović odgovarala na škakljiva pitanja u emisiji Ognjena Amidžića

Izvor: Lepa i Srecna

Košarkašica Milica Dabović, koja je nedavno otvorila nalog na sajtu za odrasle, gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića u kojoj je saznala da je Onlifens pornografski sajt, ali i u kojoj je odgovorila na veoma škakljiva pitanja.

Milica je u rubrici ''Pazi mina'' otkrila "kako je došlo do toga da jedna vrhunska sportiskinja snima za Onlifens", na šta je odgovorila da je bila u pitanju opklada i da je željela da zaradi "brze pare" što je i uspjela. Na pitanje zašto pare nije zaradila na drugi način, Milica je rekla: "U pripremi je moj butik, ali to ne može da mi obezbijedi brz novac a to je ono što mi je potrebno. Ovo sve me ne čini lošom osobom, ali ne znam da li sam primjer mladima".

Milica je otkrila da godine nisu prepreka da se snima golišava: "Ne stidim se ni godina ni tijela, volim kako izgledam i ponosna sam. Okolina je oduševljena!", rekla je Milica i dodala da njenom sadašnjem partneru ne smeta šta radi "jer je čovek širokih shvatanja", a tada su usljedela dva pitanja zbog kojih gore komentari na mrežama:

Sa kojim muškarcem sa javne scene bi snimala "vrele scene"?

"Ne bih ni sa kim snimala, ne zanima me to. Dobar frajer mi je Zlatan Ibrahimović", rekla je Milica, a potom šokirala odgovorom na posljednje pitanje: "Sa koliko si muškaraca bila do sad?"

"Sa jedno dvadesetak"!

Pogledajte vruće slike Milice Dabović:

(MONDO)