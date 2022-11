Vrijeme je za bluz: Legendarni Norman Biker premijerno u Banjaluci (VIDEO)

Norman Beaker Trio premijerno će nastupiti u Banjaluci 23. novembra u KSET Pabu.

Domaća publika imaće priliku da uživo čuje njihov aktuelni studijski album "Running Down the Clock".

Prije sedam godina albumom "Live in Belgrade" Norman Beaker Trio instantno je osvojio sve u svijetu bluza, naročito hit numerom "Only I Got What Other Guy Want" koja je obrela na samom vrhu internacionalnih bluz lista.

Pozitivne kritike iz Velike Britanije, preko Njemačke, Belgije do Kanade samo su ponovo potvrdile njegov status ikone i neospornu reputaciju jednog od najboljih britanskih bluz muzičara.

Tokom 2017. Norman Biker postao je osmi Britanac u 21. vijeku koji je postao član Bluz kuće slavnih.

Norman je njegovao prepoznatljiv zvuk tokom čitave svoje karijere, bilo svirajući solo ili sarađujući sa najvećim muzičarima bluz, rok, džez, soul i pop muzike sa obe strane Atlantika, uključujući imena kao što su Džek Brus, Čak Beri, Badi Gaj, Van Morison, Kris Farlou, Leri Garner, Lovel Fulson i B.B. King koji je jednom prilikom izjavio: "Norman je kao bijeli Freddie King".

Norman Biker je predvodnik britanske bluz scene više od četiri decenije, veoma cijenjen gitarista, pjevač, tekstopisac i producent. Zajedno s Vanom Morisonom tri puta zaredom napunio je Rojal Albert Hol.

Promo ulaznice koštaju osam KM, pretprodajna cijena do 23. novembra je 12 KM, a na dan koncerta karta će koštati 16 KM.

