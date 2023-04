IŠAO BIH U SVEMIR DA SU ME ZVALI! Miloš Biković o prvom filmu snimljenom u kosmosu

Miloš Biković igra u istorijskom ostvarenju "Izazov", ruskom filmu snimanom u svemiru, a otkrio je kroz šta je prolazio tokom snimanja.

Miloš Biković je ovih dana glavna tema u medijima zbog ruskog filma "Izazov", čija je svečana premijera nakon Moskve zakazana za Beograd, 18. aprila, a o iskustvu na radu na prvom projektu snimljenom u svemiru, kao i izazovima, glumac je govorio prilikom zajedničkog gostovanja sa rediteljem Klimom Šipenkom.

"Prolazio sam stvarno kroz obuke, a najzanimljivija mi je bila slobodan pad aviona sa 9.000 metara. Ja sam ranije mislio da ti uđeš u jednu prostoriju i u njoj lebdiš kao u svemiru, ali loše sam pretpostavio. Imali smo 23 sekunde da snimimo u avionu to što će se vidjeti u kadru, i tako deset puta do ručka", ispričao je u emisiji "Uranak" na K1 televiziji Miloš Biković: "Zato su nam rekli da pripazimo šta ručamo, da ne bi svi u padajućem avionu vidjeli šta smo jeli".

Njegov junak u tom avionu mora da prođe tu obuku kako bi naučio da operiše u bestežinskom stanju. "Za mene je snimanje trajalo dva i po mjeseca. Bitno je da budete u dobroj formi da izvedete sve te stvari, imao sam konsultanta koji mi je govorio kako se stvarno operiše u bestežinskom stanju, kako se ulazi u dio pacijenta koji treba da se operiše, koje su komplikacije, kako se one rješavaju. To onda bude zaista uvjerljlivo. U prosjeku reditelj Klim radi od devet do 12 dublova, što znači da istu stvar radiš toliko puta, mada to nije mnogo, Kjubrik je radio i po 40 dublova", ispričao je Biković i rekao da priželjkuje poziv za svemir.

"Išao bih u svemir da su me zvali, apsolutno, ja se ne bih iznenadio da me za dvije godine pozovu zbog nastavka. Kada sam čuo da ide u kosmos, ja sam Klimu napomenuo da sam tu ako mu neko treba gore da kuva kafu, ne moram ni da igram, ali nažalost tehnološke mogućnosti su takve da se samo tri osobe šalju gore", priznao je Biković, koji je osjetio posebnu odgovornost prema ovom projektu, jer je ovo prvi film u istoriji koji je sniman u svemiru. "Imate odgovornost da bude dobar, Klim je izabrao jako interesantan fokus. Mi uvijek gledamo film kroz oči reditelja, a on se fokusirao baš na ono kroz šta je sam prolazio kada je spremao film, na male finese. Detalje koje čovjek mora da savlada kako bi uspio da operiše. Ali je i u stvarnosti snimiti film u svemiru komplikovao kao da operišete. Imamo sjajan film po tome šta se u njemu dešava, a podjednako je sjajno i snimanje filma."

Otkrio je kako bira uloge, kao i jednu zanimljivu činjenicu o broju snimljenih filmova: "Postoji nekoliko parametara: zanimljiv scenario, da u cjelini osetim da me se tiče, da su ljudi koji rade imali projekat koji se meni dopada i da je uloga nešto što nisam do sada igrao. Ili, ako je slično sa nečim što sam do sada igrao, da vidim prostor da se na neki način razlikuje moj performans, to su finese koje biram. Imao sam tu sreću da karijeru gradim u dvije zemlje, pa dok su me ovdje doživljavali kao glumca u dramama, u Rusiji su me prepoznavali po komedijama. Više sam snimio filmova u Rusiji nego u Srbiji, jer se tamo više snima. Od 'Južnog vetra', 'Šešira profesora Koste Vujića' i 'Montevidea' nisam radio još filmova u Srbiji", poručio je.

Reditelj je proveo 12 dana u svemiru sa ekipom, a imao je samo četiri mjeseca obuke prije nego što je otišao da snima u svemiru. U svemirskoj stanici se radnja odigrava punih 50 minuta, a Šipenko napominje da ovaj film nema nikakve veze s politikom.

"Na zemlji tokom snimanja imam ogromnu ekipu od 80 ljudi i rad svakog departmenta finalno kombinujem u jedan film, a u svemiru sam sve morao sam, sa mnom je bila glavna glumica pored astronauta. Svi su mi pomagali kada nisu bili u kadru, pomjerali su me da se krećem, jer je i to teško. Bilo nas je petoro, kao da smo snimali studentski film".

"Mnogo stvari smo morali da riješimo unaprijed, obično se astronauti obučavaju deset godina, a turisti koji idu u svemir godinu dana. Ruska svemirska agencija je uvidjela šansu da uradi još jedan eksperiment, da nas za četiri mjeseca spremi za svemir i to je prvi put u istoriji da su se ljudi pripremali samo četiri mjeseca prije polaska. Želio sam da uradimo film sa što manje kompjuterske animacije. Pokušali smo da pokažemo publici kako je zaista u svemiru, jer kada pogledate holivudski film vi, naravno, znate da ovo što gledate nije snimljeno tamo. Bilo je samo tri mjesta u svemirskom brodu, tako da smo išli ja, glumica i astronaut koji upravlja svemirskim brodom. Da je Miloš znao da upravlja svemirskim brodom on bi išao umesto astronauta" rekao je reditelj u "Uranku", a Biković se našalio da će drugi deo snimati na Mesecu.

"Ne vidim nikakvu politiku u flimu, nadam se da može da se prikaže u cijelom svijetu, naš distributer pregovara sa 25 zemalja. U nekim evropskim zemljama ima ograničenja, jer je u pitanju ruski film. Kada smo počeli snimanje bilo je riječi da će Tom Kruz snimati svoj film u svemiru i da bi bilo sjajno za dvije zemlje i njihovu filmografiju da se vidimo, ali do toga nije došlo", ispričao je Klim Šipenko za K1 televiziju.

