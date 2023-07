Mediji: Memedović DAO OTKAZ NA RTS-u nakon 30 godina

Jovan Memedović navodno odlazi se RTS-a, a razlog je Etički kodeks RTS.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Novinar i urednik Radio televizije Srbije Jovan Memedović dao je otkaz poslije više od 30 godina rada u ovoj kući. Kako saznaje Nova.rs, razlog je Etički kodeks RTS koji je Upravni odbor na čelu sa Brankom Kalnščekom usvojio krajem prošle godine, a prema kojem je zaposlenima na javnom servisu zabranjeno da rade i u emisijama spoljne produkcije. Problem u Memedovićem slučaju je emisija "Potera".

Vijest o Memedovićevom otkazu objavila je njegova koleginica sa RTS-a i poslanica Demokratske stranke Tatjana Manojlović. "Kažu kolege da je Memedović prošlog petka dao otkaz na @RTS_Vesti. Koliko sam shvatila, kviz radi i dalje, to je eksterna produkcija", napisala je ona na Tviteru.

Memedović će i dalje voditi emisiju "Sasvim prirodno" i kviz "Potera".

Kažu kolege da je Memedović prošlog prtka dao otkaz na@RTS_Vesti. Koliko sam shvatila, kviz radi i dalje, to je eksterna produkcija. — Tatjana (Soldatović) Manojlović (@mantanja)July 11, 2023

Klanšček kaže da je informaciju o Memedovićevom otkazu dobio od bivše urednice zabavnog programa RTS Olivere Kovačević na sjednici Programskog savjeta.

"Ona je tada saopštila da je Memedović dao otkaz, da je trenutno na godišnjem odmoru i da se više neće vraćati na RTS. To je sve što znam. Prema Etičkom kodeksu on više nije mogao da radi na RTS-u, na način na koji je radio do sad. Emisije 'Sasvim prirodno' i 'Potera' su spoljna produkcija, s tim što se 'Sasvim prirodno' snima za RTS, a za 'Poteru' licencu ima 'Adrenalin'. Suština je u tome da ne može neko ko je zaposlen na RTS-u da bude angažovan od strane spoljnih produkcija da vodi i njihove emisije", rekao je Klanšček.

Jovan Memedović se ovim povodom još uvek nije oglašavao.

(MONDO)