OVAKO SE VODI JUTARNJI PROGRAM: Marija napravila pometnju - ušetala u studio u uskim farmericama i dresu Srbije

Marija Savić Stamenić je vodila Jutarnji program u bojama srpske reprezentacije!

Izvor: Instagram/marijasavicstamenic

Voditeljka Marija Savić Stamenić ponovo je oduševila pratioce na Instagramu, ali i gledaoce Jutarnjeg programa.

Na dan kada naša reprezentacija juriša na zlato u finalu Svjetskog prvenstva u košarci protiv reprezentacije Njemačke, Marija je na svom nalogu na pomenutoj društvenoj mreži objavila video o kojem svi pričaju.

Voditeljka je riješila da Jutarnji program vodi u dresu naše reprezentacije. Na videu se vidi trenutak kada ulazi u studio, obučena u uske farmerice i dres Srbije, ali i čuje pesma "We are the champions".

Pogledajte: