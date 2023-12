"Prodali smo se, nema para u rokenrolu": Pjevač hita "U međuvremenu" o slavi i biznisu

Goran Gluhaković, pjevač OK benda, zajedno sa svojom ekipom harao je širom Balkana, ali i cijele Evrope. Bili su među prvim popularnim muškim bendovima 2000-ih godina, a žene su ga obožavale.

Izvor: YouTube/ AmiG Show/screenshot

Sve je počelo od njihovog hita "Ferari crveni", a onda su postali nezaustavljivi. Radili su punom parom, nizali hit za hitom, ali su iza sebe ostavili i onaj najveći po kojem su i danas prepoznatljivi.

"Oko mene lete svi" je pjesma koja je od samog početka pokupila titulu najslušanije, a vremenom je samo postajala sve veći i veći hit na račun kojeg ovaj bend i danas ima svirke. Osim pjesme "Oko mene lete svi", tu je i pjesma "U međuvremenu" koja je takođe rame uz rame s njihovim prvim spomenutim hitom. Bend je imao sreće da su ih upravo ovi hitovi doveli i do prvog velikog koncerta na Tašmajdanu u Beogradu.

Iako su Gorana Gluhakovića mnogi nagovarali da započne solo karijeru, on nikada nije želio da ostavi svoj bend, a onda je otkrio i da nikada nije bio narodnjak, već da je u te vode uplovio samo zbog novca - "Kad sam pjevao rok, borio sam se s tim da se ne navučem na poroke. To je takvo okruženje bilo. Mi smo se prodali narodnjacima samo zbog zarade. Nije u roku bilo para i to je činjenica. Mislim da je tako i danas", rekao je Goran i dodao da s kolegama redovno nastupa, ali da tezge ne reklamiraju previše na društvenim mrežama.

"Mi imamo dosta nastupa iako se toliko ne eksponiramo na društvenim mrežama. Ne reklamiramo nastupe, a uvijek je puno u klubovima. Kao klinac sam počeo da se bavim muzikom, svirajući po zemunskim podrumima. Imao sam nos za to da okupim dobre muzičare oko sebe. Svi smo zajedno uvijek dobro funkcionisali. OK bend jest zapravo moja solo karijera. Album sam počeo da radim sam, ali nisam sebe vidio kao individualca, kao pjevača. Kad smo mi počinjali, nije bilo mnogo bendova. Sad ne možete sve da ih nabrojite", rekao je jednom prilikom Goran, koji je za vrijeme pandemije koronavirusa zbog nedostatka svirki postao i taksista svojim ćerkama bliznakinjama.

"Nekad sam pjevao po klubovima i splavovima, a sad taksiram, razvozim ćerke po tim istim mjestima za izlaske. Sreća u čitavoj priči je što poznajem gazde, pa sam uvijek u toku gdje su i šta rade. Nisam mnogo strog, ali čudna su vremena", rekao je on tom prilikom u emisiji "Premijera".

(Republika/MONDO)