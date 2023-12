Zbog ovog snimka se Memedović javno izvinjavao: Komentarom u "Poteri" uzburkao javnost, pa reagovao u emisiji uživo

Jovan Memedović javno se izvinio notarima zbog svog komentara u kvizu "Potera".

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Voditelj Jovan Memedović našao se na meti kritika kada je u kvizu "Potera" uputio opasku na račun profesije notara, a ubrzo uvideo svoju grešku i prilikom gostovanja u emisiji "Jedan dobar dan" uputio javno izvinjenje.

U razgovoru sa jednim od takmičara, studentom Pravnog fakulteta, pomenuti su i notari, a voditelj je rekao da "oni samo zavode i lupaju pečate". Sada se na mrežama pojavio i snimak u kojem je Memedović izgovorio pomenuto. Na zvaničnom Instagram nalogu popularnog kviza osvanula je najava koja u sebi sadrži dio zbog kojeg se voditelj izvinjavao.

Pogledajte snimak:

"Uvijek to radim samo da bih opustio takmičare, a oni su, ne krivim ih, ali zaista pred reflektorima, pred kamerama, potpuno u nekom drugom stanju, tako da kažem. I ja onda sve vrijeme pokušavam da ih opustim, da se ponašaju prirodno i da ono što znaju, znaju", objašnjava Memedović.

"To se baš nije razumilo da je bilo potpuna šala nego eto, malo je ozbiljno, pa sam dužan da se izvinim notarima, pogotovo svom prijatelju Gliši, kod kojeg često idem kad treba nešto da zavedem i da se udari pečat, jer to je možda bila malo veća, grublja šala. Očigledno je da se njihov posao ne svodi na pečate, na zavođenje, nego ima tu mnogo, mnogo zbiljnih stvari vezano za ugovor, a sve to mi je on objasnio", objasnio je voditelj Potere.

(MONDO/ K.B.)