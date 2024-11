Glavnog lika ubili, a onda je grom udario u crkvu: Priča se da su ovi horor filmovi ukleti

Na snimanju pojedinih horor filmova dogodile su se brojne paranormalne scene o kojima se i danas priča.

Filmska industrija već decenijama ne prestaje da raste i iz godine u godinu publici nudi sijaset novih ostvarenja, ali i pomiješanih žanrova.

Ipak, neki od onih "starih, dobrih" i dalje imaju svoju vjernu publiku, dok kada je reč o horor filmovima, čini se da je svijet podijeljen - na one koje ih vole i na one koje ne žele da pogledaju ni uvodnu špicu. Činjenica je da su nam pojedini filmovi ovog tipa utjerali strah u kosti, a još više kada je otkriveno da su se na snimanjima dešavale pojedine paranormalne scene.

Ono što se dešavalo tokom i nakon nekih snimanja, često je bilo i strašnije nego u filmovima, a mi vam otkrivamo sedam ostvarenja za koje se govori da su prokleta upravo zbog svega što je usljedilo.

1. Film "The Nun"

Priče o duhovima na setovima filmova iz serijala "The Conjuring" su dobro dokumentovane. Stoga ne čudi što je novi horor film "The Nun", prednastavak koji prati zlog Valaka predstavljenog u "The Conjuring 2", donio svoje prave, jezive trenutke.

U intervjuu za "Yahoo Entertainment", reditelj je ispričao da je, prije nego što je počeo sa snimanjem, pozvao sveštenika da blagoslovi set kako bi se zaštitili od zlih duhova. Uprkos tome, reditelj tvrdi da je i sam imao zastrašujuće paranormalno iskustvo na setu u Rumuniji. On je opisao scenu nazvanu "Hodnik krstova" koja se snimala u tvrđavi u Transilvaniji. Postavio je svoje monitore u "maloj ćeliji uz dugačak hodnik".

"Kad sam ušao u prostoriju, video sam par ljudi kako sede u zadnjem dijelu prostorije", rekao je, pa nastavio:

"Pretpostavio sam da su iz tonskog odjeljenja. Pozdravio sam ih, okrenuo im leđa i počeo da pratim monitore, glumicu, kameru, dok smo koordinisali komplikovanu scenu, što je trajalo oko pola sata. Sjedim tu, a jedini ulaz i izlaz iz te prostorije je jedan prolaz. Kad smo konačno završili snimanje, okrenuo sam se da kažem: 'Jeste li vidjeli to? Šta mislite?' Međutim, u prostoriji nije bilo nikoga. A, zapravo, nikada nikoga nije ni bilo."

2. Horor finale u filmu "Vrana"

Niz nesrećnih dešavanja na snimanju horor filma "Vrane" još uvijek se pamte i prepričavaju. Najpre je uragan raznio cijeli filmski set, a onda je člana ekipe udarila struja zbog čega je umalo poginuo.

Pored toga, cijeli novinarski tim je navodno poginuo u saobraćajnoj nesreći. U posljednjoj sceni filma slobodno se može reći da je već postalo zaista jezivo. Glavni lik, kog igra buduća zvijezda Brendon Li, trebalo je da bude ubijen. Tokom pucnjave, međutim, strijelac je zamenio gumeni metak pravim i ubio Lija. Međutim, da bi film izašao, scena je naknadno promijenjena.

3. "Egzorcist", film ubica

Čuveni klasik prepun je jezivih pozadinskih dešavanja. Ukupno devet smrtnih slučajeva je povezano sa filmom, uključujući i glumca Džeka Mekgavrana, koji je preminuo od upale pluća samo nedelju dana nakon što je film izašao. Baš kao i deda Linde Bler koji je preminuo dok je bila na snimanju.

Tu nije kraj. Navodno je potpuno izgorjela i filmska kuća porodice Meknil, a jedino što je pošteđeno bila je spavaća soba djevojčice. Još jedan jezivi incident dogodio se na premijeri filma u Italiji - dok je film bio prikazan, grom je udario u obližnju crkvu. Time je uništen krst star 400 godina koji je pao sa vrha crkve na trg.

4. Niz nesreća na snimanju "Rozmarinine bebe"

Tokom snimanja filma "Rozmarinina beba" (1968), glavna glumica Mia Farou dobila je papire za razvod od Frenka Sinatre. Producent Vilijam Kasl je takođe dobio uznemirujuću poštu na setu, odnosno prijeteća pisma u kojima ga optužuju za vještičarenje. Ubrzo nakon toga, dijagnostikovan mu je kamen u bubregu.

Ipak, to nije bilo sve. Usljedio je horor i na javi.

Kompozitor jezive filmske muzike Kšištof Komeda preminuo je od krvnog ugruška samo godinu dana nakon prikazivanja filma. Iste godine je brutalno ubijena supruga legendarnog reditelja Romana Polanskog. Trudna Šeron Tejt bila je žrtva porodice Menson.

5. Jezive misterije u "Omenu" (film "Prediction")

Niz misterioznih dešavanja ispratilo je stvaranje "Omena". Neposredno prije početka snimanja, sin glavnog glumca Gregorija Peka izvršio je samoubistvo. Tokom snimanja, Pek i scenarista Dejvid Selcer su sedeli u dva različita aviona. Oba aviona je udario grom i zamalo su se srušili.

Odbjegli tigar je tokom snimanja ubio člana ekipe, a kreator specijalnih efekata izgubio je djevojčicu u saobraćajnoj nesreći.

Ali horor se ovde ne završava.

IRA je postavila bombu u hotel reditelja Ričarda Donera. Međutim, saobraćajna nesreća scenografa Džona Ričardsona bila je posebno zastrašujuća. Njegov pomoćnik je poginuo u direktnom sudaru. U blizini mjesta udesa nalazila se tabla sa mjestom "Omen, 66,6 km".

6. Prokleta trilogija "Poltgejst"

U prvom dijelu serijala "Poltgejst" desile su se tragične stvari, a ni nastavci nisu bili pošteđeni nesreća, te nikome nije jasno zašto su se producenti odlučili za još dva nastavka.

Glumicu Dominik Dan ubio je njen dečko 1982. godine, ubrzo nakon što je prvi dio filma izašao, kada je imala samo 22 godine. Njena mlađa filmska sestra Heder O'Rurk umrla je od septičkog šoka odmah nakon snimanja trećeg dijela. Odgovor je navodno to što su da bi uštedjeli na izradi rekvizita, na snimanju navodno korišćeni pravi ljudski skeleti. Može li to biti razlog prokletstva?

7. Vještičiji sat i misteriozne povrede tokom snimanja filma "Prizivanje"

Čuveni "The Conjuring" uterao je jezu svima na setu. Glavna glumica Vera Farmiga patila je od nesanice tokom snimanja. Svake noći se budila između 3 i 4 sata ujutru. Ovaj period je poznat ljubiteljima horora kao "vještičji sat".

Pored toga, u to vrijeme je umrla vještica u filmu. Kao da to nije bilo dovoljno, dečija zvijezda Džoi King imala je bezbroj modrica po tijelu tokom snimanja. I to bez izvođenja vratolomija ili sličnih opasnih scena.

