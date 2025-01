Zašto svi pričaju o "Behind Her Eyes": Krimi serija zbog koje su gledaoci 20 minuta zurili u zid nakon gledanja

Netfliksova serija koja je ostavila gledaoce "šokirane dvije godine zaredom".

Izvor: Netflix/Youtube

Ako ste već odgledali neku "zaista zapanjujuću" kriminalnu seriju u jednom danu, kao i svi drugi, i sada tražite još jedan Netfliks hit, postoji britanski triler koji je ostavio gledaoce "uznemirene satima".

Psihološki triler, koji se sastoji od jedne sezone sa šest epizoda, zasnovan je na istoimenom romanu iz 2017. godine autorke Sare Pinboru. Kreirao ga je Stiv Lajtfut, a natprirodna serija pod nazivom "Behind Her Eyes" premijerno je prikazana na Netflixu u februaru 2021. godine.

Spremite se za trejler koji možete pogledati ovdje:

"Behind Her Eyes", trejler Izvor: YouTube

Radnja se fokusira na samohranu majku Luisu Barnsli, koja započinje aferu sa svojim novim šefom, dr Dejvidom Fergusonom, koji takođe uspostavlja prijateljstvo sa njegovom ženom, Adel. Ako vam ovo djeluje čudno, sačekajte da vidite kroz šta vas serija vodi, zaista ništa vas ne može pripremiti za neke od obrta.

U "Behind Her Eyes" glume Simona Braun, Tom Bejteman, Iv Hjuson i Robert Aramajo. Iako je prvi put prikazana prije skoro četiri godine, neki gledaoci na Netflixu tek sada otkrivaju ovu seriju.

Izvor: Netflix/Youtube

Ocjena na Rotten Tomatoes za "Behind Her Eyes" nije baš ohrabrujuća - serija je dobila 63% na Tomatometru i prilično skromnih 57 na Popcornmetru, jedan korisnik Netflixa podijelio je tvit u Fejbuk grupi Netflix Bangers na LADbible-u, koji glasi:

"U redu, recite mi neki film koji vas je natjerao da buljite u zid 20 minuta nakon što je završio. Nešto o čemu niste mogli da prestanete da razmišljate i što vas je nateralo da preispitate sve".

Iako ovo nije film, jedan korisnik nije gubio vrijeme i napisao je: "Behind Her Eyes. Taj kraj me šokirao dvije godine zaredom. Sva moja radoznalost o astralnoj projekciji završila je prije nego što je i počela."

"Oh, i ja isto", odgovorio je drugi. Treći je komentarisao: "Kada mi neko traži da im preporučim film/seriju sa najluđim obrtom, ova serija mi prvo padne na pamet."

Četvrti je dodao: "Nisam očekivao taj kraj (iako to nije ništa neobično za mene)! Moram ponovo da je pogledam da bih tražio znakove sada."

Peti je zaključio: "Behind Her Eyes. Bio sam sluđen satima."

U trenutku pisanja ovog teksta, ne čini se da postoji neki naznaka da će biti snimljena druga sezona serije, što je rastužilo gledaoce, piše Uniland.

Izvor: Netflix/Youtube

Vjerovatno je prilično malo vjerovatno da će biti još jedna sezona, s obzirom na to da je prva bila zasnovana na romanu, i da je radnja knjige završena, pa će gledaoci jednostavno morati da pokušaju da pomire svoju zbunjenost i bijes - nije sve u životu moguće lijepo upakovati u mašnu, zar ne?

