Sci-fi hit osvojio čak 27 nominacija za Emi: Kažu da je jedna od najboljih serija svih vremena

Objavljene su nominacije za najznačajniju televizijsku nagradu – Emi.Najviše nominacija osvojila je druga sezona serije "Severance", čak 27, zatim serija "The Penguin" sa 24, dok su "The Studio" i "The White Lotus" dobili po 23 nominacije.

Serije "Severance" i "The Studio" prikazuju se na streaming platformi Apple TV+, dok su The Penguin i The White Lotus na HBO Max. Osvajači nagrade Emmy biće objavljeni na velikoj ceremoniji 14. septembra ove godine u Los Angelesu. Među kandidatima našlo se i nekoliko Netflixovih hitova.

Serije s najviše nominacija za Emi ove godine:

Severance – 27

The Penguin – 24

The Studio – 23

The White Lotus – 23

The Last Of Us – 16

Andor – 14

Hacks – 14

Adolescence – 13

The Bear – 13

The Pitt – 13

O Severance

"Severance" je američka naučno-fantastična psihološka triler serija koju je stvorio Dan Erickson, a izvršni producent i glavni režiser je Ben Stiller. U glavnoj postavi su Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken i Patricia Arquette, uz Sarah Bock koja se pridružuje u drugoj sezoni.

Radnja prati zaposlenike biotehnološke korporacije Lumon Industries koji su prošli proceduru "severance" — medicinski zahvat koji im trajno odvaja sjećanja na privatni život i posao, stvarajući dve različite ličnosti: "unutrašnju", koja postoji samo u Lumonu, i "spoljašnju", koja živi svoj život izvan rada. Iako prvo zvuči kao idealno rješenje za industriju preopterećena stresom, serija postavlja duboka pitanja o ličnom identitetu i granicama svijesti.

Budućnost serije

Prva sezona, objavljena u februaru 2022. na Apple TV+, postala je globalni fenomen – dobila je 14 nominacija i osvojila dve Eminagrade. Kritičari su je proglasili jednom od najboljih serija svih vremena, hvaleći kinematografiju, režiju, produkcijski dizajn, muziku, priču i glumačke izvedbe.

Druga sezona premijerno je prikazana 17. januara 2025. uz ulaganje od skoro 200 miliona dolara. Na Rotten Tomatoes trenutno ima impresivnih 95%, a na IMDb-ju prosečnu ocjenu 8.7, s finale prvog ciklusa ocjenjenim čak 9.7.

Stiže i treća sezona

Režiser serije Ben Stiler izjavio je za Collider da je već započeo rad na trećoj sezoni i izjavio:

"Publiku morate ostaviti sa osjećajem da serija ima zaključak... Serija treba trajati onoliko koliko traje priča... Apple nas u tome u potpunosti podržava."

