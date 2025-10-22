Ovo je ubjedjivo najgori film svih vremena: Napravili katastrofu od dobre priče, kritike su brutalne

Kada su se svi kriterijumi objednili, jedan film nadmašio je sve ostale – "Plan 9 from Outer Space" reditelja Eda Vuda.

Svijet filma prepun je fascinantnih kategorija, a jedna od najzanimljivijih svakako je ona koja obuhvata filmove koji su "toliko loši da su dobri". Iako se o ukusima ne raspravlja i svako ima svoje favorite i ostvarenja koja ne podnosi, postoji posebna vrsta filmova – oni koji su objektivno loši, ali upravo zbog svojih mana postaju kultni i voljeni.

Iako nijedan reditelj ne započinje snimanje s namjerom da stvori katastrofu, ponekad se upravo to dogodi. U takvim slučajevima, najbolje čemu se filmski autori mogu nadati jeste da će njihovo delo postati poznato kao jedno od najboljih u kategoriji najgorih. Sada je, zahvaljujući naučnom pristupu, konačno odlučeno koji film nosi titulu najboljeg lošeg filma svih vremena.

Naučna metoda izbora

Analitičari sa portala Stat Significant odlučili su da istraže koji su filmovi zaista zasluženo loše ocijenjeni. Koristili su nekoliko ključnih faktora: analizirali su filmove sa najnižim ocjenama na internetu i uporedili ih sa količinom internet saobraćaja koji su ostvarili, uzimajući u obzir i zaradu na bioskopskim blagajnama, kao i najveće razlike između ocena kritičara i publike.

Kombinacijom svih tih podataka došli su do jednog jasnog „pobjednika“.

Počasna mjesta u sramoti

Prije proglašenja konačnog pobjednika, nekoliko filmova dominiralo je u pojedinačnim kategorijama. Kada je riječ o lošim filmovima koji su izazvali najviše interesovanja na internetu, na vrhu se našao "The Conqueror" (1956) sa Džonom Vejnom. To i ne čudi, s obzirom na kontroverze koje ga prate, uključujući i teorije da je produkcija filma možda odgovorna za smrt mnogih članova ekipe, pa i samog Vejna.

U kategoriji prilagođene zarade, pobjedu je odnio film "Batman & Robin" reditelja Džoela Šumahera. To je i logično, budući da se radilo o nastavku tri izuzetno uspešna blokbastera sa jednim od najprepoznatljivijih likova u istoriji filma.

Kada se gleda razlika između ocjena kritike i publike, ubjedljivi pobjednik je "The Room" Tomija Vajzoa iz 2003. godine. Iako ga kritičari smatraju potpunim promjašajem, film je stekao ogroman kultni status, a obožavaoci i danas, decenijama nakon premijere, učestvuju u interaktivnim projekcijama.

Apsolutni pobjednik

Ipak, kada su se svi kriterijumi objednili, jedan film nadmašio je sve ostale – "Plan 9 from Outer Space" reditelja Eda Vuda.

Simbolično je da je upravo reditelj, kojeg mnogi smatraju najgorim u istoriji, stvorio djelo koje je proglašeno najboljim lošim filmom ikada snimljenim. Nauka je tako samo potvrdila ono što su ljubitelji filma odavno vjerovali – da ništa nikada neće biti tako veličanstveno loše kao "Plan 9 from Outer Space".

O čemu se radi u filmu?

Plan 9 from Outer Space je američki naučnofantastični film iz 1959. godine.

Radnja prati invaziju vanzemaljaca na Zemlju, koji pokreću Plan 9 – pokušaj da spriječe ljude da stvore oružje koje bi moglo uništiti svemir. Da bi to postigli, vanzemaljci oživljavaju mrtvace na groblju u Kaliforniji, stvarajući vojsku zombija i duhova.

Među likovima su pilot i njegova supruga, detektivi, mještani i vanzemaljci koji pokušavaju da sprovedu svoj plan, dok se ljudi bore da zaustave nadprirodnu pretnju. Film kombinuje horor, naučnu fantastiku i nehotice komediju, a poznat je po amaterskim efektima, drvenoj glumi i vidljivo lošim montažnim rezovima, što mu je kasnije donijelo status kultnog hita.

