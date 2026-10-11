Pokojna ledi Di je bila prava djevojka osamdesetih, pa je obožavala Duran Duran i Lajonela Ričija, a njen omiljeni film je jedna od najboljih romantičnih komedija.

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Skoro tri decenije poslije njene smrti, princeza Dajana ne prestaje da fascinira svijet, pa se i dalje svakodnevno priča o svemu što je činilo njen život. Najviše se, naravno, piše o njenom odnosu s tadašnjim princem Čarlsom, brojnim ljubavnicima, tragičnoj smrti, ali i o stilu ledi Di, omiljenoj hrani, djetinjstvu.

Jedan od detalja o kojima su mediji pisali više puta jeste i njen ukus kad je u pitanju kultura osamdesetih, pa je poznato da je njen omiljeni bend bio Duran Duran, da joj je omiljena pjesma "Hello" Lajonela Ričija, da se družila s Fredijem Merkjurijem i čak jednom prilikom maskirana u muškarca otišla s njim u gej klub.

Vidi opis Nikad ne biste pogodili koji je bio omiljeni film princeze Dajane: Zbog ove scene prasnula u smijeh u bioskopu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mike Forster/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Johnny EGGITT / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Zak Hussein / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mike Forster / Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: © Bandphoto / UPPA/Photoshot. / Avalon / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: © Bandphoto / UPPA/Photoshot. / Avalon / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Film zbog kog se princeza Dajana smijala na sav glas

Ako ste se ikad zapitali koji je bio omiljeni film princeze Dajane, mediji su i to otkrili, a prema pisanju portala Mail Online u pitanju je film "Kad je Hari sreo Sali".

Ledi Di je obožavala romantične komedije, koje su 80-ih i 90-ih bile izuzetne, a imala je priliku da prisustvuje londonskoj premijeri ovog filma iz 1989. Tada je, u dugačkoj, crvenoj haljini Brusa Oldfilda (koja je 2023. prodata za 571.500 dolara), princeza prošetala crvenim tepihom i upoznala Meg Rajan i Bilija Kristala.

Između glavnih glumaca je, inače, sjedila na balkonu u sali tokom projekcije, a izvori su tvrdili da je Dajana prasnula u smijeh tokom čuvene scene orgazma lika Meg Rajan.

Prisjetimo se kultne scene:

Svi u publici se okrenuli da vide princezinu reakciju

– Odvija se scena u restoranu i svi u publici ispod nas su se okrenuli da vide kako će princeza reagovati na to što Meg glumi orgazam – prisjetio se jednom prilikom Bili Kristal. – A ona je počela da se smije. Bio je to snažan smijeh. To je bio takav smijeh da, da izlazimo zajedno, ne bih htio više da je vidim. Rekao bih: "Taj smijeh! Lijepa je, ali taj smijeh!" Bilo je to spektakularno veče, bilo je divno upoznati je.

Navodno je princeza Dajana bila toliko oduševljena filmom da je organizovala privatnu projekciju za svoje prijatelje u Bakingemskoj palati.

"Kad je Hari sreo Sali" je na vrhu liste najboljih romantičnih komedija svih vremena, a bio je nominovan za Oskara za najbolji originalni scenario.

(Mondo)