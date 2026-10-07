Čuvena glumica umrla u 102. godini: Ostvarila se u kultnim izdanjima, pa osvojila Oskara sa Marlonom Brandom

Tokom bogate karijere, Eva Mari Sejnt, sarađivala je sa mnogim velikanima režije i glume, poput Pola Njumana, Vorena Bitija, Džejmsa Garnera, kao i sa Elizabet Tejlor i Ričardom Bartonom.

Izvor: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / Christophel Collection / Profimedia

Slavna američka glumica Eva Mari Sejnt, koja je obilježila zlatno doba Holivuda i ostvarila neizbrisiv trag u filmskoj istoriji, preminula je u 102. godini. Umrla je prirodnom smrću u svom domu u Los Anđelesu, saopštio je njen portparol.

Ostala je upamćena po dve nezaboravne uloge iz pedesetih godina prošlog vijeka, u kultnom filmu "Na dokovima Njujorka" pored Marlona Branda i u Hičkokovom trileru "Sjever-sjeverozapad" sa Kerijem Grantom.

Debi iz snova i Oskar pored Marlona Branda

Ova rođena Njujorčanka osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu već u svom filmskom debiju 1954. godine, igrajući Idi Dojl u drami "Na dokovima Njujorka" reditelja Elija Kazana. Iako je u tom trenutku imala 30 godina, uverljivo je odigrala ulogu mlade djevojke koja pomaže liku Marlona Branda da se suprotstavi korumpiranom sindikatu.

Film je osvojio ukupno osam nagrada Akademije, a Eva Mari Sejnt je ušla u istoriju i po nesvakidašnjem trenutku sa dodjele Oskara u martu 1955. godine.

Naime, glumica je na binu izašla u poodmakloj trudnoći i uz osmeh poručila publici da bi mogla da se porodi direktno na sceni. Samo dva dana kasnije, rodila je svog prvog sina Darela.

Replika koja je ušla u istoriju

Nakon velike drame, napravila je potpuni zaokret u karijeri i 1959. godine zaigrala zavodljivu špijunku Ev Kendl u legendarnom trileru Alfreda Hičkoka "Sjever-sjeverozapad". Scene trke oko spomenika na planini Rašmor i bega pred avionom za zaprašivanje usjeva ušle su u sve filmske udžbenike.

Zanimljivo je da je Hičkok vodio glumce kroz izuzetno duhovite i provokativne dijaloge za to vrijeme, pa je jedna od njenih čuvenih replika morala da bude ublažena kako bi prošla cenzuru filmskih studija.

Sarađivala sa najvećim zvijezdama i odbijala uloge zbog porodice

Tokom bogate karijere sarađivala je sa mnogim velikanima režije i glume, poput Pola Njumana u filmu "Exodus", Vorena Bitija, Džejmsa Garnera, kao i sa Elizabet Tejlor i Ričardom Bartonom u drami "Pijesak i talasi".

Uprkos velikom uspjehu i snimljenih oko 20 filmova, mnoge uloge je svesno odbijala kako bi se posvetila porodici. Za televizijskog reditelja Džefrija Hajdena udala se 1951. godine i sa njim provela u braku punih 65 godina, sve do njegove smrti 2016. godine. U braku su dobili dvoje djece.

Dobitnica je nagrade Emi 1990. godine za ulogu u drami "People Like Us", a nastavila je da glumi i u svojoj devetoj deceniji života, pojavivši se u ostvarenjima poput "Povratak Supermena" (2006) i "Zimska priča" (2014).

(BlicŽena/MONDO)