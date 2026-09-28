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Nikol Kidman se pojavila bez perike: Kakva rijetkost za glumicu, pogledajte prirodnu kosu (Foto)

Nikol Kidman se pojavila bez perike: Kakva rijetkost za glumicu, pogledajte prirodnu kosu (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Nikol Kidman gotovo nikada u javnosti ne možemo da vidimo bez perike, a sada je objavila fotografiju sa prirodnom kosom.

Nikol Kidman se pojavila bez perike Izvor: Shutterstock/Silvia Elizabeth Pangaro/Instagram/nicolekidman

Nikol Kidman objavila je na Instagramu fotografije iz Portofina, gdje provodi odmor. Na njima se vidi njena prirodna kosa, bez perike i nadogradnje. Ako je suditi po komentarima, mnogi obožavaoci pitaju se zašto ih glumica uopšte nosi.

Na fotografijama joj je kosa primjetno kraća nego tokom nedavnih javnih pojavljivanja. Ima plavkasto-riđu nijansu, koja je njena prirodna boja. Na jednoj fotografiji pozira u bijeloj ljetnoj haljini na bretele, s kosom vezanom u opušten, nizak rep i nekoliko pramenova oko lica.

Na drugoj, na kojoj je sa sestrom Antonijom, kosa joj je skupljena u jednostavan, pomalo razbarušen visoki rep. Brojni korisnici interneta su je obasuli komplimentima. Mnogi smatraju da na fotografijama s odmora izgleda jednako dobro kao na svečanim događajima i crvenom tepihu, gdje često nosi perike, ali ima i onih koji se pitaju zašto koristi perike i nadogradnju.

Ipak, razlog nije samo izgled. Kidman je rekla da tako štiti svoju kosu od oštećenja koje mogu da izazovu česte promjene frizure, a perike joj omogućavaju da brzo promijeni izgled. Time štedi i vrijeme koje bi inače provodila u frizerskom salonu, što joj, uz porodične i poslovne obaveze, mnogo znači.

Na početku karijere Nikol je bila prepoznatljiva po bujnim riđim loknama. Godine ispravljanja, posvjetljivanja i izlaganja kose visokim temperaturama oslabile su joj kosu. Ipak, svoje čuvene lokne povremeno pokaže na Instagramu. Glumica je jednom priznala da perike nosi i van posla kako bi izbjegla radoznale poglede. U omiljeni klub zato odlazi "prerušena".

(Mondo)

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Nikol Kidman glumica

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