Nina Seničar uživa u skladnom braku sa milionerom iz Amerike, a u jednom podkastu je otkrila šta misli o običaju koji Srbi imaju.

Izvor: Instagram printscreen/ ninasenicar

Glumica Nina Seničar u braku je sa holivudskim glumcem Džejmsom Elisom sa kojim ima dvoje djece. Par godinama živi u Los Anđelesu u luksuznoj vili od 4,5 miliona dolara, a ona je jednom prilikom govorila o svojim stavovima na temu muško - ženskih odnosa.

Nina je rekla da je svjesna da će je muškarci osuditi zbog izjave, ali da ona prosto ne razumije kako mogu da se vesele dok im je žena u porodilištu.

"Jako me sad neće voljeti muškarci u Srbiji, ali meni je nezamislivo da se žena porađa, a da si ti u kafani, piješ sa društvom i da si poslije mrtav pijan. Ne krivim muškarce, jer se to kod nas jednostavno tako desilo, jer kod nas muškarci nisu mogli da budu na porođaju. Šta će čovjek da radi ako porođaj traje, lupam, 20 sati? Vjerovatno se to tako spontano desilo, kao, ajde da budem sa društvom", rekla je tada ona za podkast "Jednostavno roditelji", pa otkrila šta misli o očevima koji pelenu jednom nisu promijenili:

Vidi opis "Muškarci me neće voljeti zbog ove izjave": Nina Seničar o običaju da muž pije s društvom dok se žena porađa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Ja bih te ljude..., ne znam šta bih im uradila stvarno. To su te neke stvari u kojima ti kao osoba ne učestvuješ, a zapravo su toliko bitne i dijete i za tebe i za vas kao par. Ali ima i fenomenalnih očeva, zaista, neću da generalizujem".

Nina je onda rekla da je njen mužprisustvovao porođaju, ali i da jednako preuzima odgovornost za sve ono što je vezano za negu bebe.

"On bi našao zamjenu za dežurstvo za tih 20 minuta, doletio, okupao me, stavio da spavam i vratio se. Niko njena nije natjerao na to, on je to zaista želio".

Ovako izgleda suprug Nine Seničar:

Živi u vili od 4,5 miliona dolara

Vila u kojoj Nina živi sa porodicom u Los Anđelesu procijenjena je na 4,5 miliona dolara.

Kuću u američkom stilu kupio je Ninin suprug, a riječ je o objektu prvobitno sagrađenom još 1919. godine.

Pogledajte kako izgleda:

Vidi opis "Muškarci me neće voljeti zbog ove izjave": Nina Seničar o običaju da muž pije s društvom dok se žena porađa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

(Mondo)