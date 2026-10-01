Porodila se zvijezda serije "Peaky Blinders": Trudnoću vodila tajno, a sada otkrila ime bebe (Foto)

Šarlene Mekena na svom Instagram proflu objavila je nekoliko fotografija sa nasljednicom.

Izvor: Youtube/Peaky Blinders Universe

Glumica iz serije "Peaky Blinders", koja je tumačila lik Laure Meki, Šarlene Mekena, u petoj i šestoj sezoni BBC-jeve serije, oglasila se na društvenim mrežama i otkrila ime svoje novorođene kćerke.

Na svom Instagram proflu objavila je nekoliko fotografija kao dio novosti iz svog života, a u opisu je napisala:

"Prošlo je neko vrijeme... Stvarala sam filmove i uspomene, i Megi."

Izvor: Instagram

Ova vijest dolazi nakon što je Šarlene trudnoću držala u tajnosti. Inače, glumica sa suprugom i kolegom iz serije "Ripper Street", Adamom Rotenbergom, već ima dvogodišnju kćerku Martu.

Izvor: Instagram

Šarlene je 2024. godine otkrila da je u martu te godine u tajnosti dobila prvo dijete sa Adamom.

U razgovoru sa Kej Ši u emisiji na RTE Radiju 1 govorila je o tome kako je bila zauzeta "novom produkcijom", ali i "prelijepom produkcijom" koju je stvarala kod kuće:

"Mislim da je to nevjerovatno posebna, dirljiva i prelijepa produkcija, ako smijem tako da kažem."

Glumica je tada govorila i o porodičnom životu kao novopečena majka, koji je dijelila sa suprugom Adamom, glumcem rođenim u SAD, za kog se udala 2021. godine.

Izvor: Instagram

"Dugo sam bila van svega"

"Jednostavno sam bila u fazi pripremanja za dolazak bebe i uživala sa svojom djevojčicom. Ona je zaista... veoma posebna."

Uprkos nizu zapaženih televizijskih uloga, uključujući "Ripper Street", u kojoj je glumila zajedno sa suprugom, kao i ulogu detektivke Niam Mekgavern u BBC-jevoj seriji "Bloodlands", Šarlene je priznala da živi sa "egzistencijalnim strahom" da će njena glumačka karijera prestati da se razvija.

"I dalje živim sa egzistencijalnim strahom i zebnjom da će sve ovo nestati", rekla je za "The Sun".

"Svi me pitaju: 'Da li uzimaš pauzu?', a ja vrijeme koje provodim van posla zapravo provodim razmišljajući: 'Samo nemoj da nestane.'"

"Čovek osjeća nervozu kada uzme slobodno vrijeme jer pomisli: 'Da li će to onda biti to?'"

Izvor: Instagram

"Misliš: 'Samo sam htjela nekoliko nedjelja, ljudi, a prošla je već godina dana.' Kako ono kažu? 'Ne odlaziš ti u penziju, već te industrija penzioniše.'"

(Mondo)