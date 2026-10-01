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Oženio se Džim Keri: U sedmoj deceniji treći put stao na ludi kamen i to sa 32 godine mlađom glumicom (Foto)

Oženio se Džim Keri: U sedmoj deceniji treći put stao na ludi kamen i to sa 32 godine mlađom glumicom (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Džim Keri je u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se poslije dva razvoda vjerovatno više neće ženiti, što je ipak sad porekao.

Džim Keri u sedmoj deceniji treći put stao na ludi kamen Izvor: Serge Arnal / Starface / Profimedia

Slavni holivudski glumac Džim Keri (64) tajno se vjenčao sa svojom višegodišnjom partnerkom, umjetnicom Min Ha (32), u Los Anđelesu. Vijest o iznenadnom vjenčanju potvrdio je glumčev predstavnik za medije, dok je sama ceremonija protekla pod velom najstrože tajnosti.

Kako bi sačuvali privatnost svog posebnog dana, Džim Keri i Min Ah nisu prepustili ništa slučaju. Zvanice na vjenčanju zamoljene su da odlože svoje mobilne telefone i da ne snimaju ceremoniju kamerama, zbog čega nijedan paparaco nije uspio da zabilježi trenutak sudbonosnog "da".

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15:16
PODNEVNI DNEVNIK 19.02.2026.
Izvor: Kurir TV
Izvor: Kurir TV

Ko je Min Ah?

Džim Keri i 32 godine mlađa umjetnica Min Ah u vezi su od 2022. godine, kada su prvi put zajedno fotografisani nakon humanitarnog nastupa u Los Anđelesu. Iako su svoju romansu dugi niz godina čuvali daleko od očiju javnosti, zvanično su se zajedno pojavili u februaru 2026. godine na dodjeli francuskih filmskih nagrada "Cézar" u Parizu.

Izvor: Serge Arnal / Starface / Profimedia

Na toj svečanosti, gdje je slavni glumac nagrađen počasnim priznanjem, uz njega su u publici sjedele i njegova kćerka Džejn i unuk Džekson. Keri se tada u emotivnom govoru na francuskom jeziku javno zahvalio svojoj porodici, a zatim i partnerki riječima: "Volim te, Min Ha".

Prekršeno obećanje iz 2008. godine

Zvijezdi kultnih komedija "Maska", "Glup i gluplji" i "Trumanov šou" ovo je treći brak.

Keri se 1987. godine vjenčao sa bivšom glumicom i konobaricom Melisom Vomer, sa kojom ima kćerku Džejn. Razveli su se 1995. godine.

Godine 1996. rekao je "da" koleginici iz filma "Glup i gluplji" Loren Holi, ali je taj brak trajao nepunih godinu dana. Pored dva braka, glumac je od 2005. do 2010. godine bio u vezi sa Dženi Mekarti, a kasnije i sa Džindžer Gonzagom i ruskom studentkinjom Anastasijom Vitkinom.

Izvor: Movieclips Trailers

Zanimljivo je da je Keri u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se poslije dva razvoda vjerovatno više neće ženiti. Ipak, 18 godina kasnije, prekršio je sopstveno pravilo i ponovo uplovio u bračnu luku.

(Mondo)

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Tagovi

Džim Keri glumac vjenčanje

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