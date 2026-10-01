Džim Keri je u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se poslije dva razvoda vjerovatno više neće ženiti, što je ipak sad porekao.
Slavni holivudski glumac Džim Keri (64) tajno se vjenčao sa svojom višegodišnjom partnerkom, umjetnicom Min Ha (32), u Los Anđelesu. Vijest o iznenadnom vjenčanju potvrdio je glumčev predstavnik za medije, dok je sama ceremonija protekla pod velom najstrože tajnosti.
Oženio se Džim Keri: U sedmoj deceniji treći put stao na ludi kamen i to sa 32 godine mlađom glumicom (Foto)
Kako bi sačuvali privatnost svog posebnog dana, Džim Keri i Min Ah nisu prepustili ništa slučaju. Zvanice na vjenčanju zamoljene su da odlože svoje mobilne telefone i da ne snimaju ceremoniju kamerama, zbog čega nijedan paparaco nije uspio da zabilježi trenutak sudbonosnog "da".
Ko je Min Ah?
Džim Keri i 32 godine mlađa umjetnica Min Ah u vezi su od 2022. godine, kada su prvi put zajedno fotografisani nakon humanitarnog nastupa u Los Anđelesu. Iako su svoju romansu dugi niz godina čuvali daleko od očiju javnosti, zvanično su se zajedno pojavili u februaru 2026. godine na dodjeli francuskih filmskih nagrada "Cézar" u Parizu.Izvor: Serge Arnal / Starface / Profimedia
Na toj svečanosti, gdje je slavni glumac nagrađen počasnim priznanjem, uz njega su u publici sjedele i njegova kćerka Džejn i unuk Džekson. Keri se tada u emotivnom govoru na francuskom jeziku javno zahvalio svojoj porodici, a zatim i partnerki riječima: "Volim te, Min Ha".
Prekršeno obećanje iz 2008. godine
Zvijezdi kultnih komedija "Maska", "Glup i gluplji" i "Trumanov šou" ovo je treći brak.
Keri se 1987. godine vjenčao sa bivšom glumicom i konobaricom Melisom Vomer, sa kojom ima kćerku Džejn. Razveli su se 1995. godine.
Godine 1996. rekao je "da" koleginici iz filma "Glup i gluplji" Loren Holi, ali je taj brak trajao nepunih godinu dana. Pored dva braka, glumac je od 2005. do 2010. godine bio u vezi sa Dženi Mekarti, a kasnije i sa Džindžer Gonzagom i ruskom studentkinjom Anastasijom Vitkinom.Izvor: Movieclips Trailers
Zanimljivo je da je Keri u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se poslije dva razvoda vjerovatno više neće ženiti. Ipak, 18 godina kasnije, prekršio je sopstveno pravilo i ponovo uplovio u bračnu luku.
(Mondo)