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Znate li koliko godina puni Monika Beluči? I danas plijeni ljepotom, a ne odriče se tjestenine i čokolade

Znate li koliko godina puni Monika Beluči? I danas plijeni ljepotom, a ne odriče se tjestenine i čokolade

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Monika Beluči danas slavi 62. rođendan. Glumica je govorila o hrani koju voli, njezi kojoj posvećuje vrijeme i svom odnosu prema starenju.

Monika Beluči slavi 62. rođendan Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia

Monika Beluči rođena je 30. septembra 1964. godine. Već decenijama važi za jednu od najljepših glumica, a interesovanje za njen izgled ne jenjava ni kada priča o svojim ulogama. Ipak, kada je pitaju kako se nosi s godinama, njen odgovor nema mnogo veze s potragom za vječnom mladošću.

Glumica je ranije govorila da voli tjesteninu i čokoladu i da nije opsjednuta mršavošću. U intervjuu za Sunday Times Style 2021. godine pomenula je i da joj više prijaju tjestenina, čaša vina i povremeni pilates nego stroge dijete i iscrpljujući treninzi.

To ne znači da ne vodi računa o sebi. U intervjuu za Madame Figaro krajem 2025. godine rekla je da u njenoj njezi nema ničeg revolucionarnog. Pomenula je masaže, kreme koje joj odgovaraju, vježbanje i zdravu ishranu. Govorila je i o tome koliko ženama može biti teško da, uz sve obaveze, odvoje vrijeme za sebe.

Njene navike su se, kao i kod svakoga, mijenjale tokom godina. Beluči danas o njezi govori bez čarobnih rješenja, a o starenju bez potrebe da ga predstavi kao poraz.

"Prije svega, cijenimo to što smo živi. Zar starenje nije i privilegija?", rekla je za Madame Figaro.

U istom intervjuu naglasila je da svako treba da ima slobodu da o svom tijelu odlučuje onako kako želi.

Iza njenog današnjeg samopouzdanja stoje i drugačija iskustva. Beluči se prisjetila svog prvog izlaska na pistu, kada je imala 18 godina. Tada, kako je ispričala, nije mislila da njeno tijelo odgovara modnim standardima i nije bila sigurna da će moći da učestvuje na reviji. Kasnije je izgradila uspješnu manekensku, a zatim i glumačku karijeru.

Kada je britanski "Vog" pitao za njen pristup starenju, odgovorila je da je važno ostati radoznao i radovati se novim stvarima. To je pokazala i kada je prihvatila prvi nastup na pozorišnoj sceni, iako je priznala da ju je taj korak plašio.

Na svoj 62. rođendan Monika Beluči i dalje privlači pažnju izgledom, ali njene izjave definitivno pokazuju mnogo zanimljivije činjenice od pitanja kako ostaje lijepa. Pokazuju ženu koja je nekada sumnjala da joj je mjesto na pisti, a danas o godinama govori kao o prilici da nastavi da živi, radi i proba nešto novo.

(MONDO)

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