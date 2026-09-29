Crvena kožna suknja i štikle dvanaestice: Bekam snimao Viktoriju u teretani

Dejvid Bekam je objavio snimak supruginih priprema za Nedjelju mode u Parizu

Izvor: Instagram / DavidBeckham

Prije nekoliko godina svijet je opčinjeno gledao Netfliksovu seriju o Bekamovima, u kojoj je javnost prvi put mogla da zaviri u odnose u porodici slavnog fudbalera i modne kreatorke koja je karijeru počela u sastavu Spice Girls.

Prvi put smo bili u prilici da čujemo izjave o aferi Dejvida Bekama sa Rebekom Los, ali i pogledamo snimak koji se najviše šerovao mrežama, u kojem Dejvid prisluškuje Viktoriju kako potiče iz skromne, radničke porodice, da bi na kraju rekla da ju je tata vozio u školu Bentlijem.

Podsjetite se:

Who said heels aren't workout shoes? Victoria Beckham, 52, took fashion week to a whole other level, looking runway ready on a stair climber and proving that you can do anything in heels ✨



️ :#davidbeckham#victoriabeckham#fashionweekpic.twitter.com/lwTT9kJ2QL — HELLO! Canada (@HelloCanada)September 28, 2026

Sada je Bekam ponovo briljirao snimkom Viktorije, ali ovog puta sa priprema za Nedjelju mode u Parizu, gdje će predstaviti novu kolekciju.

Viktorija je bila na spravi Stair master koja simulira penjanje na stepenice, ali obučena prije za pistu nego za teretanu - u crvenoj kožnoj suknji i štiklama od 12 cm.

"Pretjeruješ", čuje se Bekam u jednom trenutku, dok ona damski nastavlja da se penje.

Pogledajte:

Who said heels aren't workout shoes? Victoria Beckham, 52, took fashion week to a whole other level, looking runway ready on a stair climber and proving that you can do anything in heels ✨



️ :#davidbeckham#victoriabeckham#fashionweekpic.twitter.com/lwTT9kJ2QL — HELLO! Canada (@HelloCanada)September 28, 2026

(Mondo.rs)