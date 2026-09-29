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Crvena kožna suknja i štikle dvanaestice: Bekam snimao Viktoriju u teretani

Crvena kožna suknja i štikle dvanaestice: Bekam snimao Viktoriju u teretani

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Dejvid Bekam je objavio snimak supruginih priprema za Nedjelju mode u Parizu

Bekam snimao Viktoriju u teretani Izvor: Instagram / DavidBeckham

Prije nekoliko godina svijet je opčinjeno gledao Netfliksovu seriju o Bekamovima, u kojoj je javnost prvi put mogla da zaviri u odnose u porodici slavnog fudbalera i modne kreatorke koja je karijeru počela u sastavu Spice Girls.

Prvi put smo bili u prilici da čujemo izjave o aferi Dejvida Bekama sa Rebekom Los, ali i pogledamo snimak koji se najviše šerovao mrežama, u kojem Dejvid prisluškuje Viktoriju kako potiče iz skromne, radničke porodice, da bi na kraju rekla da ju je tata vozio u školu Bentlijem.

Podsjetite se:

Sada je Bekam ponovo briljirao snimkom Viktorije, ali ovog puta sa priprema za Nedjelju mode u Parizu, gdje će predstaviti novu kolekciju.

Viktorija je bila na spravi Stair master koja simulira penjanje na stepenice, ali obučena prije za pistu nego za teretanu - u crvenoj kožnoj suknji i štiklama od 12 cm.

"Pretjeruješ", čuje se Bekam u jednom trenutku, dok ona damski nastavlja da se penje.

Pogledajte:

(Mondo.rs)

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Tagovi

Viktorija Bekam Dejvid Bekam

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