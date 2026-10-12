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Film koji su najavljivali kao hit podbacio na startu: Ostvario slabu zaradu, a horor "Druga mama" vlada bioskopima

Film koji su najavljivali kao hit podbacio na startu: Ostvario slabu zaradu, a horor "Druga mama" vlada bioskopima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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"Društveni obračun", ostvarenje koje je najavljivano kao "bomba", zaradio samo pet i po miliona dolara.

Horor Druga mama drži prvo mjesto na bioskopskim blagajnama Izvor: printscreen/youtube/Universal Pictures

Sonijev film "Društveni obračun" otvorio se znatno ispod očekivanja sa zaradom od 5,5 miliona dolara, a publika očigledno nije bila zainteresovana za kritiku Fejsbuka.

Prvo mjesto na blagajnama i dalje pripada horor filmu "Druga mama" sa Džesikom Čestejn, koji je za vikend zaradio 27,5 miliona dolara.

Pogledajte trejler:

Other mommy
Izvor: Youtube / Universal Pictures

Pojedini distributeri su lošu posjećenost bioskopa, samim tim i lošiju zaradu, objasnili uraganom koji je pogodio zemlju u petak uveče.

Tržište se od 9. do 11. oktobra procjenjuje na 85,157 miliona dolara, što je pad od 15 odsto u odnosu na prošli vikend i porast od 18 odsto u odnosu na uporedivi vikend 2025. godine, prema podacima kompanije Rentrak.

Ukupna zarada na bioskopskim blagajnama od početka godine zaključno sa 11. oktobrom iznosi 8,07 milijardi dolara, što predstavlja rast od 19 odsto u odnosu na 6,75 milijardi dolara zabilježenih u istom periodu prethodne godine.

Film "Verity" zauzima drugo mjesto tokom druge nedjelje prikazivanja, nakon što je njegova premijera ostvarila drugi najbolji rezultat na bioskopskim platnima za neko djelo Kolin Huver, uz istovremeno zauzimanje prvog mjesta na svjetskoj listi najgledanijih filmova.

Većinu publike ovog romantičnog trilera činile su žene. Značajan dio zarade filma *Verity* potiče iz južnih i južno-centralnih dijelova SAD, a prihod ostvaren u subotu pretrpio je pad usljed uticaja uragana Isaijas.

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