Braća Koen najavila novi zajednički film: Nakon višegodišnje pauze ponovo se udružuju iza kamere

Oskarovci Itan i Džoel Koen planiraju da snime još jedan zajednički film, nakon pauze tokom koje su se posvetili samostalnim projektima. Braća su poznata po ostvarenjima koja su obilježila savremenu kinematografiju, među kojima su „Fargo“ i „Barton Fink“.

Oni su najavili da bi uskoro mogli ponovo da se udruže iza kamere, našalivši se da bi to trebalo da učine što prije zbog svojih godina.

„Starimo. Bolje da to bude u bliskoj budućnosti“, rekao je Džoel Koen (71) u zajedničkom intervjuu za agenciju AFP, uoči ceremonije dodjele nagrada u Lionu, gdje su braća primila nagradu „Limijer“ za životno djelo.

U posljednje vrijeme obojica su se okrenula ličnim projektima, sarađujući i sa svojim suprugama – filmskom montažerkom Trišom Kuk i glumicom Franses Makdormand. Među njihovim novijim ostvarenjima su filmovi „Draga, nemoj“ i „Tragedija Makbeta“.

Džoel Koen rekao je da postoji više ideja i scenarija kojima bi braća mogla da se vrate, ali da još nije odlučeno na čemu će zajedno raditi.

„Imamo niz različitih stvari u onome što nazivamo bibliotekom, stvari koje smo već napisali. A onda i druge stvari o kojima smo razmišljali, da pišemo scenarije, a nikada nismo uspjeli da ih ostvarimo. Tako da još ne znamo“, rekao je Koen.

On je ujedno odbacio medijske navode da između njega i brata postoji neka vrsta raskola.

Posljednji film koji su Itan i Džoel Koen zajedno režirali bila je „Balada o Basteru Skrugsu“ iz 2018. godine. Riječ je o neobičnom vesternu sa Timom Blejkom Nelsonom u glavnoj ulozi, koji je bio nominovan za nagradu „Oskar“.

(Mondo)