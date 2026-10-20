Slađana Biljman postala je prva žena koja je sama odbranila milion dinara u "Poteri".

Izvor: Printscreen

Da će se posluhe njenog učešća u "Poteri" promijeniti atmosfera u porodičnom domu, Slađana Biljman naslutila je još prije nego što je odgovorila na prvo pitanje. Ova 64-godišnja vaspitačica iz Beograda u svom prvom kvizaškom nastupu uspjela je ono što nijednoj takmičarki prije nje nije pošlo za rukom. Sama je u finalnoj potjeri odbranila milion dinara.

Sve je počelo pričom o tome kako izgleda kada se "Potera" ili "Superpotera" gledaju kod Biljmanovih.

"Kod nas je, kad god se gleda "Potera" ili "Superpotera", ratno stanje u kući", priznala je Slađana Jovanu Memedoviću, otkrivši da se bitka vodi između nje i supruga.

Na pitanje kako se taj "rat" obično završi, odgovorila je: "Tako što on ode da spava prije završetka, a ja ostanem do kraja."

Memedović je primjetio da se ona, za razliku od supruga, ipak usudila da dođe u kviz..

"Ja jesam, ali on ne smije", uzvratila je Slađana, a na pitanje šta će se dogoditi kada se vrati kući, kroz smijeh je najavila: "Tek sad, ako Bog da da poijbedim, pa on živ neće biti."

Vidi opis Vaspitačica sama osvojila milion dinara u "Poteri": Mislila da je izgubila, a potez tragača sve ostavio u šoku Jovan Memedović je uporno ispitivao Milicu da objasni šta je kumis. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Prikazuje Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: RTS Prikazuje/Youtube Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen/RTS Prikazuje Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: printscreen/youtube/RTS Prikazuje Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: RTS Prikazuje/Youtube Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ispostavilo se da će suprug zaista imati razloga za brigu, makar kada je porodično kvizaško rivalstvo u pitanju.

Slađana je nastupila prva i odmah pokazala da u studio nije došla nepripremljena. Tačno je odgovorila na svih deset pitanja u prvoj igri i osvojila 150.000 dinara, a takav nastup Tragač Aleksa Stefanović nagradio je ponudom od čak milion dinara.

Nakon konsultacija sa saigračima, koji su je redom ohrabrili da rizikuje, Slađana je najprije pokušala da "blefira" i ostavi utisak da će igrati za već osvojenih 150.000. Ipak, ubrzo je otkrila da prihvata milion, što je ispraćeno aplauzom svih prisutnih u studiju.

Pokazalo se da je hrabra odluka bila prava. Uz svega jednu grešku, Slađana je odbranila milion dinarai vratila se među saigrače sa velikim iznosom u zajedničkoj kasi. Međutim, do kraja pojedinačnih duela niko od njih nije uspio da joj se pridruži, pa je postalo jasno da će za milion morati da se izbori potpuno sama.

Izvor: Printscreen

U finalnu potjeru krenula je sa deset koraka prednosti, što je na prvi pogled djelovalo kao dostižan zadatak za Aleksu. Ipak, nekoliko grešaka na početku poremetilo je ritam Tragača. Aleksa je tokom potjere napravio šest grešaka, a Slađana je tri njegova netačna odgovora uspjela da pretvori u dragocjena vraćanja.

Drama je potrajala bukvalno do posljednje sekunde. Aleksa je tačno odgovorio na posljednje pitanje koje je Jovan Memedović uspio da mu pročita, ali trenutak prekasno. Vrijeme je već isteklo i Slađana je osvojila milion dinara.

Da završnica bude još upečatljivija, ona u prvi mah uopšte nije shvatila da je pobijedila. Uvjerena da je Aleksa uspio da je stigne, krenula je da mu čestita, a onda shvatila da je Tragač zapravo ustao kako bi aplaudirao njoj i čestitao joj na pobjedi.

"Dame i gospodo, rekorder i rekorderka", poručio je Aleksa, pokazujući na sebe i Slađanu. Tragač, poznat kao rekorder "Superpotere", tako je pozdravio novi rekord. Slađana Biljman postala je prva žena koja je potpuno sama u Finalnoj potjeri odbranila milion dinara.

Slađanin milion već ima svoju namjenu. Takmičarka je otkrila da će dio nagrade izdvojiti u humanitarne svrhe, dok će ostatkom ispuniti jednu ličnu želju i odvesti supruga na putovanje u Portugal.

Poslije svega, čini se da je njena prognoza sa početka emisije bila tačna. "Ratno stanje" kod Biljmanovih vjerovatno se nastavlja, samo što Slađana sada u toj raspravi ima argument vrijedan milion dinara.

(Mondo)