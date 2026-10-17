logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Decenijama čuvano od javnosti: Stiže dokumentarac o "Mućkama" sa scenama koje niko nikada prije nije vidio

Decenijama čuvano od javnosti: Stiže dokumentarac o "Mućkama" sa scenama koje niko nikada prije nije vidio

Autor Dušan Volaš Izvor Mondo
0

Dokumentarac "Mućke: Izgubljeni arhiv" otkriva neviđene scene iz legendarne serije, uključujući emotivne trenutke i izbrisane dijaloge.

Dokumentarac "Mućke": Scene koje nikada nisu prikazane Izvor: Youtube printscreen/ BBC Comedy Greats

Ljubitelji legendarne serije "Mućke" uskoro će imati priliku da zavire u do sada neviđenu arhivu izbrisanih scena.

Povod za ovo veliko iznenađenje je dvodelni dokumentarni serijal "Only Fools and Horses: The Lost Archive" ("Mućke: Izgubljeni arhiv"), koji donosi pregršt dragocenih isječaka sačuvanih van zvaničnih verzija epizoda.

Jedan od najupečatljivijih pronalazaka potiče iz čuvenog božićnog specijala iz 1986. godine, "A Royal Flush". U toj epizodi Rodni odlazi na vlastelinsko imanje svoje imućne djevojke, povodeći sa sobom Dela i strica Alberta. Ipak, publika nikada nije vidjela deo u kom je Albert prinuđen da obeduje u prostorijama za poslugu. Iskoristivši priliku pred zatečenim slušaocima, on započinje jednu od svojih prepoznatljivih anegdota iz Drugog svjetskog rata — o tome kako je sa splava za spasavanje uočio opasnost u vodi, vjerujući da je u pitanju torpedo, da bi se ispostavilo kako ih napada gladna ajkula.

Ovu scenu preostali članovi glumačke ekipe nisu videli punih 40 godina. Reagujući na pronađeni snimak, glumac Dejvid Džejson, koji je glumio Del Boja, nije krio emocije.

"To je prelijepo. Pomislite: 'O, zar nisu mogli da skrate nešto drugo? Jer ovo je divan detalj za karakterizaciju likova'", istakao je on, piše The Telegraph.

Zasluge za pronalazak ovih momenata pripadaju Ričardu Latou, nekadašnjem autoru i producentu BBC-ja, koji je godinama pasionirano tragao za izbrisanim materijalima, zaboravljenim trakama i sporednim snimcima. Pored materijala iz "Mućki", Lato je ranije uspio da spase i restaurira posljednji intervju Sida Džejmsa, nesvakidašnji susret Majkla Džeksona i Džordža Harisona iz 1979. godine, a radi i na HD izdanju serije "The Clangers".

Šta sve donosi dokumentarac "Mućke: Izgubljeni arhiv"?

Izbrisane opaske iz epizode "The Jolly Boys’ Outing"

Kultna epizoda iz 1989. donosi neobjavljeni dijalog u kome Bojsi (Džon Čalis) dijeli zajedljive bračne savjete mladom Rodniju. Dajući aluziju na bračne odnose, Bojsi kaže: "Poslije oko 18 mjeseci počnu da ga daju na kašičicu".

Zatečeni Rodni mu na to odgovara: "Šta daju na kašičicu?"

Emotivna prisećanja na glumce koji više nisu sa nama

Ponovno gledanje snimaka iz studija izmamilo je setu kod članova ekipe kada su se podsjetili na preminule kolege Bastera Merifilda (stric Albert), Rodžera Lojda Paka (Triger) i Džona Čalisa (Bojsi).

Del Boy's Poker face - Only Fools and Horses - BBC
Izvor: YouTube

Rariteti iz devedesetih

Arhiva otkriva isječeni početak audicije za Rakel iz epizode "Šansa za ručak", neobjavljene dirljive trenutke o Kasandrinom gubitku bebe iz "Modernih ljudi", kao i izuzetno redak materijal iz epizode "Generacija ’62", koji Lato po važnosti poredi sa "Svitcima sa Mrtvog mora".

Alternativne verzije replika

U epizodi "Lančana reakcija" iz 1989. zabeležena je alternativa za scenu u kojoj Bojsi spusti ruku na Delovu, a on m u kaže: "Skoni ruku s moje! Ljudi će misliti da smo par homoseksualaca ili tako nešto."

Takođe, sačuvani su i alternativni snimci u kojima Del koristi blaže psovke radi ublažavanja cenzure, iako je u konačnoj verziji ipak zadržana autentičnija psovka.

Izvor: Nova / MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mućke serija dokumentarac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA