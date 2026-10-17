Dokumentarac "Mućke: Izgubljeni arhiv" otkriva neviđene scene iz legendarne serije, uključujući emotivne trenutke i izbrisane dijaloge.

Izvor: Youtube printscreen/ BBC Comedy Greats

Ljubitelji legendarne serije "Mućke" uskoro će imati priliku da zavire u do sada neviđenu arhivu izbrisanih scena.

Povod za ovo veliko iznenađenje je dvodelni dokumentarni serijal "Only Fools and Horses: The Lost Archive" ("Mućke: Izgubljeni arhiv"), koji donosi pregršt dragocenih isječaka sačuvanih van zvaničnih verzija epizoda.

Jedan od najupečatljivijih pronalazaka potiče iz čuvenog božićnog specijala iz 1986. godine, "A Royal Flush". U toj epizodi Rodni odlazi na vlastelinsko imanje svoje imućne djevojke, povodeći sa sobom Dela i strica Alberta. Ipak, publika nikada nije vidjela deo u kom je Albert prinuđen da obeduje u prostorijama za poslugu. Iskoristivši priliku pred zatečenim slušaocima, on započinje jednu od svojih prepoznatljivih anegdota iz Drugog svjetskog rata — o tome kako je sa splava za spasavanje uočio opasnost u vodi, vjerujući da je u pitanju torpedo, da bi se ispostavilo kako ih napada gladna ajkula.

Vidi opis Decenijama čuvano od javnosti: Stiže dokumentarac o "Mućkama" sa scenama koje niko nikada prije nije vidio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 8 8 / 8

Ovu scenu preostali članovi glumačke ekipe nisu videli punih 40 godina. Reagujući na pronađeni snimak, glumac Dejvid Džejson, koji je glumio Del Boja, nije krio emocije.

"To je prelijepo. Pomislite: 'O, zar nisu mogli da skrate nešto drugo? Jer ovo je divan detalj za karakterizaciju likova'", istakao je on, piše The Telegraph.

Zasluge za pronalazak ovih momenata pripadaju Ričardu Latou, nekadašnjem autoru i producentu BBC-ja, koji je godinama pasionirano tragao za izbrisanim materijalima, zaboravljenim trakama i sporednim snimcima. Pored materijala iz "Mućki", Lato je ranije uspio da spase i restaurira posljednji intervju Sida Džejmsa, nesvakidašnji susret Majkla Džeksona i Džordža Harisona iz 1979. godine, a radi i na HD izdanju serije "The Clangers".

Vidi opis Decenijama čuvano od javnosti: Stiže dokumentarac o "Mućkama" sa scenama koje niko nikada prije nije vidio Delboj mućke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/ofah Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/ofah Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/BBC Comedy Greats Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/screenshot/ofah Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/BritBox Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/Britbox Br. slika: 9 9 / 9 AD

Šta sve donosi dokumentarac "Mućke: Izgubljeni arhiv"?

Izbrisane opaske iz epizode "The Jolly Boys’ Outing"

Kultna epizoda iz 1989. donosi neobjavljeni dijalog u kome Bojsi (Džon Čalis) dijeli zajedljive bračne savjete mladom Rodniju. Dajući aluziju na bračne odnose, Bojsi kaže: "Poslije oko 18 mjeseci počnu da ga daju na kašičicu".

Zatečeni Rodni mu na to odgovara: "Šta daju na kašičicu?"

Emotivna prisećanja na glumce koji više nisu sa nama

Ponovno gledanje snimaka iz studija izmamilo je setu kod članova ekipe kada su se podsjetili na preminule kolege Bastera Merifilda (stric Albert), Rodžera Lojda Paka (Triger) i Džona Čalisa (Bojsi).

Del Boy's Poker face - Only Fools and Horses - BBC Izvor: YouTube

Rariteti iz devedesetih

Arhiva otkriva isječeni početak audicije za Rakel iz epizode "Šansa za ručak", neobjavljene dirljive trenutke o Kasandrinom gubitku bebe iz "Modernih ljudi", kao i izuzetno redak materijal iz epizode "Generacija ’62", koji Lato po važnosti poredi sa "Svitcima sa Mrtvog mora".

Alternativne verzije replika

U epizodi "Lančana reakcija" iz 1989. zabeležena je alternativa za scenu u kojoj Bojsi spusti ruku na Delovu, a on m u kaže: "Skoni ruku s moje! Ljudi će misliti da smo par homoseksualaca ili tako nešto."

Takođe, sačuvani su i alternativni snimci u kojima Del koristi blaže psovke radi ublažavanja cenzure, iako je u konačnoj verziji ipak zadržana autentičnija psovka.

Vidi opis Decenijama čuvano od javnosti: Stiže dokumentarac o "Mućkama" sa scenama koje niko nikada prije nije vidio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/ Harry Bewley Music Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/ BBC Comedy Greats /screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/Britbox Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Nova / MONDO