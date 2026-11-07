Geografska greška i neobičan trik: Bajaga otkrio detalje pjesme "Tamara"

Bajaga je otkrio zanimljive detalje o pjesmi "Tamara", koja spaja Moskvu i Lenjingrad, a i dalje se pjeva širom regiona.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kada se početkom 1984. godine pojavio album "Pozitivna geografija", malo ko je mogao da pretpostavi da će prvenac Bajage i Instruktora postati jedno od najvažnijih i najvoljenijih izdanja u istoriji domaćeg rokenrola.

Ploča je donijela pregršt numera koje se i danas pjevaju od riječi do riječi, od "Berlina" i "Tekile gerile", preko balade "Poljubi me", pa sve do kultnih "Malih slonova". Ipak, posebno mjesto zauzela je "Tamara", pjesma koja je pored ogromnog uspjeha godinama izazivala i veliku radoznalost publike.

Poslušajte kako Bajaga uživo izvodi "Poljubi me":

Pogledajte 00:33 Bajaga zapevao "Poljubi me" pred prepunim Sava centrom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Naime, Bajaga u stihovima na minus 26 čeka Tamaru u Moskvi, ali se među lokacijama koje pominje krije prava geografska zbrka. Uz teatar Boljšoj, u pjesmi se pominju i rijeka Neva i čuveni muzej Ermitaž, koji se zapravo nalaze u Lenjingradu, odnosno današnjem Sankt Peterburgu.

Bajaga i Instruktori- Tamara pesma Izvor: Youtube/pastuovic1

"Kad sam pravio 'Tamaru' nisam bio u Rusiji. Napravio sam gomilu faktografskih grešaka. Neva i Ermitaž su u Lenjingradu, a Teatar Boljšoj u Moskvi. Ne bi Tamara sad živjela i u Lenjingradu i Moskvi. Rusi se nisu bunili, njima je bilo simpa", ispričao je Bajaga za blog Aleksandra Arežine.

U pjesmi se čuje i ženski glas na ruskom, ali šta ona priča nije nimalo romantično, kako bi odgovaralo samoj pjesmi.

"Doktor Spira (jedan od Bajaginih saradnika) se sjetio da nađemo neku ribu da nešto ispriča na ruskom, bilo šta. Ali ne možemo da nađemo neku da ima dobar akcenat. Sve znaju ruski, ali onako. Spira se sjeti da svaki dan na radiju ima vodostaj na ruskom! I mi snimimo ribu sa radija što čita vodostaj! Tako da u 'Tamari' čuješ da je Dunav kod Bezdana visok toliko, a kod ovoga grada toliko", završio je Momčilo Bajagić.

(Mondo.rs)