Otkriveno idealno vrijeme za večeru - sve zavisi da li ste ranoranilac ili noćna ptica!

Ukoliko posljednji obrok jedete previše kasno, to može negativno uticati na san, ističu nutricionisti.

Izvor: Shutterstock/Real Window Creative

Prošle su skoro dvije godine otkako vlada pandemija virusa, koja je mnogima promijenila razne životne navike. Između ostalog, ova pandemija je uticala i na promjene navika u ishrani. Možda su oni koji su redovno imali tri obroka dnevno, povećali unos namirnica, ali i obrnuto.

Nevezano da li korona vlada ili ne, mnogi ljudi postavljaju pitanje da li postoji idealno vrijeme za večeru.

"U bilo koje vrijeme između 18 i 20 časova je "idealno" vrijeme za večeru. To je zato što prosječnoj osobi daje dovoljno vremena da sve izbaci prije nego što ode na spavanje oko 22 ili 23 sata", rekla je dijetetičarka Trejsi Lokvud Bekerman.

Ipak, "idealno" vrijeme za večeru se razlikuje od navika i životnog ritma ljudi.

"Vrijeme se razlikuje između ranoranilaca i "noćnih ptica". Što su "noćne ptice" duže budne, veće su šanse da se vrate na kasnu noćnu "užinu". Oni bi trebalo da jedu mnogo kasnije, kako bi se smanjila vjerovatnoća da se posegne za grickalicama i brzom hranom tokom noći", ističe ona.

"Kada ste previše siti, to može negativno uticati na san, jer može dovesti do refluksa kiseline. Kada jedete tik pred spavanje, to može smanjiti kvalitet vašeg sna", ističe ona.

"Vrlo je jednostavno: što kasnije pojedete ručak, kasnije će vaše tijelo biti spremno za večeru. Što ranije jedete ručak, to će vaše tijelo ranije očekivati večeru", rekla je dijatetičarka.

(MONDO)