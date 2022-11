Kilogram i do 40.000 evra: Porodica iz Srbije uzgaja najskuplji začin na svijetu

Jedna srpska porodica iz Negotina uzgaja najskuplji začin na svetu. A evo za šta je sve dobar šafran!

Izvor: Youtube/emisija Farma/Sensa

Unazad jedno vrijeme mnoge oduševljava vest da srpska porodica Nikolić iz Negotina uzgaja najskuplji začin na svijetu - šafran. Oni su još 2017. godine započeli uzgajanje šafrana na istoku Srbije, a za gram ovog začina potrebno je da se nabere čak 150 cvjetova.

Tokom srednjeg vijeka šafran se često koristio kao začin u plemićkim kućama i bio je simbol bogastva. Pa tako, kada bi u nekoj kući začinili jelo šafranom, to je bio jasan znak da je riječ o imućnoj porodici.

Takođe, šafran zovu "božijim lijekom" ili crvenim zlatom, koristi se u kulinarstvu, kozmetici i medicini, a takođe je poznat i kao odličan afrodizijak. Osim toga, ovaj nasjkuplji začin ima i zdravstvene blagodeti: on je snažan antioksidans koji usporava starenje, potpomaže varenje, dobro utiče na raspoloženje, poboljšava krvotok, a ne goji i jača imunitet.

Nekoliko studija potvrdilo je da šafran može da održi normalan nivo serotonina u mozgu, a koji nam pomaže da budemo srećni i dobro raspoloženi. Takođe, neki ga koriste i u mršavljenju jer smanjuje apetit. Hrani daje jedan poseban šmek, te se dodaje u razna jela, od mesa, pirinča, pa sve do tjestenina, ali i slatkih poslastica.

Na svjetskom tržištu jedan gram ovog začina košta od 30 do 40 evra. Zanimljiv je podatak da za kilogram začina, koji u svijetu košta i do 40.000 evra, potrebno je ubrati 150.000 do 200.000 cvjetova.

(MONDO)