Smučili joj se skupi stanovi: "Živjeti u pećini znači razbiti sve stereotipe"

Djevojka po imenu Lola, odlučila je da luksuz i skupocjeni smještaj zamijeni pećinom!

Izvor: Youtube/ptinscreen/Tenerife Horse Rescue Sustainable Animal Sanctuary

Ženi koji je došlo preko glave da plaća visoku stanarinu za stan, odlučila je da se preseli, ni manje, ni više nego u pećinu. Lola, koja inače živi na Tenerifama otvorila je vrata svog novog doma i otkrila da nije sve toliko užasno koliko se čini.

Inače, Lola je menadžerka društvenih mreža pri Centru za spasavanje konja na Tenerifima. Međutim, ona nije jedini stanovnik "pećinskog" smještaja. U okolini u sličnim smještajima, žive i ostali volonteri ovog Centra. Spolja, pećina izgleda lijepo uređeno, omeđena drvenim daskama, ima normalna vrata i jedan prozor. Kaktus krasi sam ulaz, a koji je vrlo karakterističan za ovo podneblje. Inače Tenerifi su poznati po pećinskim krajevima, a koji su sada pretvoreni u smještaje.

Izvor: Youtube/ptinscreen/Tenerife Horse Rescue Sustainable Animal Sanctuary

Kada se uđe u ovu pećinu, izgleda kao i očekivano, mračno, dok je prostor vrlo ograničen i tijesan. Ono što daje svjetlost su bijeli zidovi i jedan prozor. Ali Loli to ne smeta. Kako i sama kaže, drago joj je što je na metar od prirode.

"Živjeti u pećini znači razbiti sve stereotipe. Zaista smo navikli da plaćamo visoku kiriju za male stanove u malim gradovima koji zapravo ne poboljšavaju naš životni stil", rekla je ona. Lola i drugi volonteri odrekli su se luksuza i udobnog života kako bi živjeli slobodni na ovakvim mjestima, čak odlično funkcionišu i bez normalnih toaleta. Sve njih je spojila ljubav prema životinjama!

Izvor: Youtube/ptinscreen/Tenerife Horse Rescue Sustainable Animal Sanctuary

"Naši volonteri koji žive u pećinama žive srećno bez struje, tekuće vode ili toaleta. Ova jednostavnost nam omogućava da se fokusiramo na važne stvari u životu kao što je briga o životinjama" , objasnila je dobrotvorna organizacija koja se brine o konjima na svom Jutjub kanalu.

Iako neki možda misle da je život u pećini noćna mora, Lola je rekla da nije tako loše kao što ljudi misle: "Ne mislim da je život u pećini život u lošim uslovima, to je samo prilagođavanje okruženju. To je savršeno mjesto za život i za mene je to palata", rekla je ona na kraju.

(MONDO)