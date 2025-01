Čarobni sastojak za njegovano i zategnuto lice: Jeftina opcija, ali treba biti oprezan

Glicerin je odličan sastojak za njegu lica, a evo koje prednosti donosi i kako se može koristiti.

Izvor: Shutterstock

Poslije vode i mirisa, glicerin je jedan od najčešće prijavljenih sastojaka u kozmetici. Takođe je i glavni sastojak hidratantnih krema i losiona. Upotreba glicerina u njegovom čistom obliku postaje sve popularnija, ali postoje stvari koje treba da znate ako se odlučite za to.

Istraživanja su pokazala da glicerin može pozitivno da utiče na vašu kožu, i to na nekoliko načina.

Šta je glicerin?

Glicerin, poznat i kao glicerol, prirodno je jedinjenje koje se dobija od biljnih ulja ili životinjskih masti. To je bistra, bezbojna, bez mirisa i sirupasta tečnost slatkog ukusa.

Glicerin je humektant, vrsta hidrantnog agensa koji uvlači vodu u spolašnji sloj kože, i to iz njenih dubljih nivoa.

U proizvodima za njegu kože, glicerin se obično koristi sa okluzivima, tačnije drugom vrstom hidrantnog agensa, da zadrži vlagu koju uvlači u kožu.

Da li je glicerin dobar za kožu?

Postoje brojne prednosti koje glicerin u proizvodima donosi. Prema Američkoj akademiji za dermatologiju, glicerin može da:

Hidrira spoljašnji sloj kože

Poboljšava funkciju barijere kože

Pruža zaštitu od iritacije kože

Ubrzava proces zarastanja rana

Oslobađa suvu kožu

Može pomoći kod psorijaze

Izvor: Shutterstock

Može li glicerin da dovede do iritacije?

Kao humektant, glicerin crpi vodu iz najbližeg izvora, a to su obično niži nivoi vaše kože. Ovo može da dovede do dehidratacije kože, pa čak i do stvaranja plikova.

Pošto se plikovi mogu pojaviti sa nerazređenim glicerinom ili glicerinom koji nije dovoljno razređen, najbolje je da koristite proizvode koji imaju glicerin kao sastojak umjesto čistog.

Mnogi zagovornici prirodne kozmetike preporučuju razblaživanje glicerina ružinom vodicom jer se smatra da ružina voda hidrira kožu i sužava pore.

Pored toga, istraživanje iz 2017. godine otkrila su da kombinacija glicerina, hijaluronske kiseline i ekstrakta Tigrove trave, može da poboljša funkciju barijere kože do 24 sata nakon primjene.

Neželjeni efekti glicerina

Glicerin je prirodan proizvod, tako da uvijek postoji potencijal za alergijsku reakciju.

Ako osjetite crvenilo, svrab ili osip, odmah prestanite da koristite proizvod.

Izvor: Shutterstock

Kako koristiti glicerin na licu?

Veoma je važno da razblažite glicerin prije nego što ga direktno upotrebite. Nanošenje razblaženog glicerina na lice je vrlo lak proces i obično veoma siguran, ali vodite računa da vam ne dospije u oči i usta.

Evo kako se nanosi glicerin na lice:

Prvo isperite lice hladnom vodom. Stavite glicerin na pamučnu podlogu ili maramicu i nežno obrišite lice. Pustite da upije u kožu nekoliko minuta. Nježno isperite glicerin vodom.

Najbolji glicerin za kožu

Možete biti preplavljeni brojem proizvoda od glicerina i zato je važno da odluku ne donosite sami. Konsultujte se sa dermatologom kako bi zajedno odabrali glicerin u odnosu na vaš tip kože.

Jedna od dostupnih opcija je i glicerinski sapun, koji se generalno preporučuje osobama sa osjetljivom kožom.

(Healthline/Lepa&Srećna)