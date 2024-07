Fenomen "ljetnog penisa": Mnogi muškarci primjećuju promjene, stručnjaci objasnili o čemu je riječ

Da li ste čuli za "ljetni penis"? Riječ je o promjeni koju mnogi muškarci prijavljuju tokom visokih temperatura.

Izvor: Shutterstock

Pojedini muškarci tvrde da toplota blagotvorno utiče na njihove polne organe jer se oni šire i po dužini i po obimu. Došli su toliko daleko, da je prošlog ljeta ovaj fenomen dobio čak i svoje ime - "ljetni penis". To je privremena fluktuacija veličine organa koja vam omogućava da povećate veličinu na nekoliko mjeseci zbog vrućine, napisala je Trejsi Mur, novinarka Mel magazina u to vrijeme.

"Leti je moj polni organ veći kad se pogledam u ogledalo, a moja najveća mjerenja su napravljena tokom ljeta. Na toplijim temperaturama mi malo otiču prsti i šake, što dokazuje i činjenica da je u toplijim mjesecima teško skinuti burmu. Logično je pretpostaviti da će se isto desiti i sa mojim polnim organom", rekao je Ričard (30) za HuffPost.

Brajan Ajers, stručnjak za intimne odnose i autor knjige "Kako postati bolji ljubavnik za tri dana ili manje", priznao je da je i sam "žrtva" ljetnog muškog polnog organa. On to pripisuje sezonskim promjenama načina života.

"Ljeti ste više napolju. Planinarenje, plivanje ili dugo trčanje ljeti okrepljuju krv. Ako zimi sjedite osam sati ispred računara, bez sunčeve svjetlosti i sa manje voća ili povrća, svaki čovjek će primijetiti je polni organ manji", objasnio je on.

Da li je ovo samo mit ili ima istine u tome?

Aron Špic, urolog i autor knjige The Penis Book: A Doctor's Complete Guide to the Penis na početku je ismijavao tu ideju.

"Moja prva reakcija je bila: 'O, vau, vratili smo se opsesiji veličinom'", rekao je za HuffPost, a potom i sam priznao da možda ima istine u ovoj pojavi.

"Za mene to ima smisla zbog osnovnog mehanizma kako muški polni organ može da se širi i skuplja. Veličina može da se povećava i smanjuje usljed opuštanja ili kontrakcije mnogih sićušnih krvnih sudova koji čine unutrašnjost polnog organa", objasnio je on.

Prema njegovim riječima, toplota povećava opuštanje ovih krvnih sudova, što povećava protok krvi kroz njih, a zauzvrat puni polni organ i daje mu duži i puniji izgled (više toplote = bolji protok krvi). Pa, koliko god da je tema zanimljiva, nema definitivnih naučnih dokaza o ljetnom muškom polnom organu, kaže urolog Pol Turek.

Iako možda ima istine u činjenici da polni organ izgleda veće na vrućini, nema dovoljno istraživanja na tu temu da bi doktori rekli da li je to u potpunosti tačno. Ono što je istina, to je da na nižim temperaturama ima manje znojenja. To može da dovede do skupljene umjesto natečene kože, veće pokrivenosti polnog organa zbog zategnutog skrotuma i skupljenog izgleda, rekao je urolog.

(MONDO/T.V.)