"Predobro je! Poješću sve": Afrikanka prvi put probala ajvar, o njenoj reakciji bruje mreže

Džulijan Abasa, 24-godišnja djevojka iz Afrike, prvi put je probala ajvar, a njena reakcija nasmijala je društvene mreže.

Izvor: Printskrin/ Instagram/ abaasajulian

Džulijan Abasa, 24-godišnja studentkinja Medicinskog fakulteta iz Ugande, već nekoliko godina živi u Beogradu i trudi se da se što bolje uklopi u ovdašnju kulturu i svakodnevicu. Dio tog prilagođavanja svakako je i isprobavanje domaće hrane među kojima se posebno ističe ajvar.

Ova duhovita i simpatična djevojka svojim neposrednim pristupom, otvorenošću, ali i odličnim znanjem srpskog jezika, brzo je osvojila publiku u Srbiji. Njeni pratioci na društvenim mrežama rado prate sve njene avanture. Nedavno je probala ajvar, snimila reakciju i objavila je na Instagramu i potpuno je oduševila.

"Predobro je! Poješću sve, ovo je jedna od najboljih stvari koje sam probala", oduševljeno je rekla Džulijan, koja je u Srbiju stigla prije četiri godine.

Savjet prijatelja i dolazak u Srbiju

U jednoj emisiji otkrila je i kako su je putevi iz rodne Ugande doveli u Beograd.

"Istraživala sam fakultete u Evropi, gdje sam želela da studiram. Moji prijatelji su birali Austriju i Njemačku, a ja sam izabrala Srbiju", objasnila je. Dodala je da joj je odluku olakšala priča prijatelja njenog oca, koji je za Srbiju imao samo riječi hvale.

Ajvar, čvarci… i osmijeh do suza

Tokom razgovora otkrila je i koja jela srpske kuhinje obožava – i nasmijala sve do suza.

"Bombone od svinje", rekla je, misleći na čvarke, i izmamila osmijeh svima, a njena reakcija na društvenim mrežama prikupila je nekoliko miliona pregleda.

Kada je riječ o ajvaru, savršeno se slaže sa čvarcima, a ukoliko posluša savjete svojih pratilaca i doda hljeb i sir, nesumnjivo će dobiti pravi domaćinski specijalitet!