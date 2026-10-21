Građani BiH na OnlyFansu potrošili 4,84 miliona KM: Evo koliko su izdvojili Banjalučani i šta se najviše gleda

Na OnlyFansu je u BiH tokom 2025. potrošeno 4,84 miliona KM. Sarajevo, Banjaluka i Mostar zajedno su izdvojili oko 1,69 miliona KM.

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Korisnici platforme OnlyFans iz Bosne i Hercegovine potrošili su tokom finansijske 2025. godine oko 2,7 miliona dolara, odnosno 4,84 miliona KM. Od tog iznosa, na Sarajevo, Banjaluku i Mostar otpada približno 1,69 miliona KM, što je oko 35 odsto ukupne potrošnje u zemlji.

Podaci pretraživača JuicySearch, koji prati potrošnju i pretrage povezane sa platformom u 217 zemalja i 351 gradu, pokazuju da je potrošnja u BiH porasla za 23,9 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Finansijska godina obuhvaćena analizom trajala je od decembra 2024. do novembra 2025. godine, u skladu s poslovnom godinom kompanije Fenix International, vlasnika OnlyFansa.

Gledano na nivou cijele BiH najpopularnija kategorija je "MILF", dok Banjalučani najviše gledaj "Anal". Treća najpopularnija kategorija nakon dvije navedene je gej sadržaj. Što se tiče fizičkog izgleda i tjelesnih karakteristika korisnici iz BiH preferiraju plavuše.

U BiH se dnevno troši oko 13.280 KM

Na nivou cijele zemlje, potrošnja na ovoj platformi iznosila je oko 13.280 KM dnevno.

Prema podacima JuicySearcha, BiH se po ukupnoj potrošnji nalazi na 66. mjestu među 196 zemalja koje se prate, odnosno na 31. mjestu među 53 evropske zemlje, između Luksemburga i Estonije.

Na svakih 10.000 odraslih osoba u BiH dolazi oko 10.100 dolara potrošnje na platformi, navodi se u analizi.

Za finansijsku 2026. godinu prognozirana je potrošnja od oko 6,98 miliona KM, što bi predstavljalo rast od 44 odsto. Procijenjeni raspon kreće se od 6,40 do 7,04 miliona KM, a prema ovoj projekciji BiH bi imala najveći rast među zemljama regiona.

Istovremeno, interesovanje za OnlyFans u BiH opada. Indeks pretraga u posljednjih 12 mjeseci bio je za 14 odsto niži nego godinu ranije. Po interesovanju za pretragu, BiH zauzima 53. mjesto u svijetu, uz indeks 35 od 100.

Sarajevo prvo, Banjaluka na drugom mjestu

Sarajevo sa okolinom prednjači po potrošnji među gradovima obuhvaćenim analizom. Korisnici su tokom finansijske 2025. godine potrošili oko 592.000 dolara, odnosno 1,06 miliona KM, što je približno 2.910 KM dnevno.

Potrošnja u Sarajevu porasla je za 28,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a na ovaj grad otpada oko 22 odsto ukupne potrošnje u BiH. Za finansijsku 2026. prognozira se iznos od oko 900.000 dolara, odnosno 1,61 milion KM.

Banjaluka je druga sa potrošnjom od oko 242.000 dolara, odnosno 434.000 KM. To je približno 1.190 KM dnevno, uz godišnji rast od 16,9 odsto.

Na Banjaluku otpada oko devet odsto ukupne potrošnje u BiH, dok se za 2026. predviđa iznos od oko 616.000 KM.

Mostar je tokom posmatranog perioda zabilježio potrošnju od približno 105.000 dolara, odnosno 189.000 KM. Rast u odnosu na prethodnu godinu iznosio je četiri odsto, a na ovaj grad otpada 3,9 odsto ukupne potrošnje u BiH.

Za Mostar se u finansijskoj 2026. godini prognozira potrošnja od oko 295.000 KM.