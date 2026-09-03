Haos u podkastu: OnlyFans zvijezda nasrnula na voditelja jer je rekao da nije nevina

Skandalozni snimak Sofi Rejn, Onlifens zvijezde čije se bogatstvo procjenjuje na 100 miliona dolara, kruži mrežama

Izvor: TMZ Sports

Amerikanka Sofi Rejn (21) je trenutno jedna od najpopularnijih "OnlyFans" zvijezda, a nedavno je otkrila da je u 2025. godini zaradila više od 100 miliona dolara, od čega joj je najveći dio navodno uplatio fudbaler Viktor Đekereš.

Sofi, koja je nekada živjela od socijalne pomoći, tvrdi da je nevina, što je voditelj podkasta u kojem je gostovala, Brenson Kvirk, doveo u pitanje, a potom završio na podu.

Onlifens zvijezda je gostovala u TMZ-jevom podkastu "Inside the ring" u kojem ju je par puta voditelj "pecnuo". Prvo je spomenuo kakav bi borac bila u WWE i da bi "vjerovatno bila jedna od djevojaka koja u bekstejdžu spava s rvačima".

Sofi ga je tada pitala zašto bi rekao tako nešto, a potom ga izazvala na boks meč, da bi kasnije voditelj doveo u pitanje njenu tvrdnju da je nevina, nakon čega je uslijedila reakcija o kojoj svi pričaju.

"Ona je kao nevina i ti joj vjeruješ?", pitao je voditelj drugog gosta u studiju, nakon čega je Sofi uzvratila: "O čemu pričaš? Nazivaš me lažovom? Ti? Pogledaj se, išao si na presađivanje jer si ćelav. Ne znam zašto sam ovdje, ne moram ovo da trpim".

Sofi je potom ustala sa stolice i nasrnula na njega, zamahnula tašnom, nakon čega je voditelj pao sa stolice.

Pogledajte:

Sofi Rejn napala voditelja Izvor: YouTube/TMZ Sports





