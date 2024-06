BIJELA ODJEĆA NAJBOLJA ZA TOPLOTNI TALAS? Iznenadićete se, beduini s razlogom nose crne haljine u pustinjama!

Da li je istina da je bolje nositi bijelu odjeću tokom paklenih vrućina nego crnu? Odgovor su dali naučnici.

Beduini su arapski stočari, nomadi i polunomadi. Najviše ih ima u arapskim zemljama Arabijskog poluostrva i Sjeverne Afrike. Dok prelaze vrele pustinje, nose i crnu i bijelu odjeću, ali je poznato da najviše vole crne haljine. Ispostavilo se da boja odjeće nije važna ako želimo da pomognemo svom tijelu da se nosi sa visokim temperaturama. Na to utiču i drugi faktori, kao što su tkanina od koje je napravljena i veličina.

Godine 1980. u naučnom časopisu Nature pojavio se članak pod naslovom: "Zašto beduini nose crne haljine u vrelim pustinjama?". Naučnici su pokušali da odgovore koja je boja odjeće najpogodnija za najvrelije dane. Crna odjeća, kako se ispostavilo, apsorbuje toplotu brže od bijele tkanine, ali ne dopire do kože u istoj količini kao u drugom slučaju. Količina toplote koju dobija beduin izložen vreloj pustinji je ista, bez obzira na to da li nosi crnu ili bijelu odjeću. Dodatna toplota koju je apsorbovao crni ogrtač je izgubljena prije nego što je stigla do kože", piše The Guardian.

Kako se obući po vrućem vremenu?

Najvažnije je da se odjeća ne lijepi za tijelo, a boja odjeće ne određuje toplotu koju osjećamo. Bitno je da bude dovoljno lagodna, kako bi vazduh mogao slobodno da protiče između tkanine i kože. Beduini koji su putovali kroz Sinaj takođe su imali lepršave haljine, što je pojačavalo potrebni efekat.

Važan je i materijal tkanine, prenosi naučni mjesečnik Science Focus. U arapskim zemljama uobičajen način za suočavanje sa vrućinom je da se tijelo obezbijedi toplim napicima i hranom. Topla hrana će izazvati blago povećanje temperature u tijelu, pa će ono učiniti sve da se ohladi. Počećemo da se znojimo još više nego prije jela.

