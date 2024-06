Ljekari upozoravaju: Zaboravite na intenzivne treninge tokom vrućina

Svi preporučuju fizičku aktivnost, ali zaboravite na nju tokom ekstremnih vrućina, upozorava kardiolog.

Svuda slušamo o brojnim prednostima fizičke aktivnosti. Poboljšava naše blagostanje, oslobađa endorfine, pomaže da ostanemo u formi, gubimo kilograme i oblikujemo mišiće, podržavamo oporavak nakon rehabilitacije ili povreda... Lista prednosti je izgleda beskonačna, ali postoji i lista nedostataka. I to može da bude veoma opasno.

Trening na vrućini od 30 stepeni može da predstavlja ozbiljnu prijetnju. Međutim, kardiolog dr Adam Staron, naglasio je da toplota ne mora da eliminiše fizičku aktivnost. Da biste ste se zaštitili, morate da zapamtite nekoliko pravila. Fizička aktivnost na temperaturi višoj od 30 stepeni, ne preporučuje se svima.

"Ljudi sa kardiovaskularnim oboljenjima to treba da imaju u vidu i da se odluče, na primjer, da se prošetaju ujutru ili uveče ili da vježbaju u klimatizovanim prostorijama", naglasio je dr Adam Staron i savjetovao osobama sa ovim bolestima da zapamte da toplo vrijeme nije pogodno za intenzivno vježbanje.

Tijelo reaguje na povišenu temperaturu, znojimo se i, što je od velike važnosti za kardiološke bolesnike, dolazi do širenja krvnih sudova, odnosno refleksnog pada krvnog pritiska.

"Za osobe sa srčanom insuficijencijom ili one koji se liječe od hipertenzije, to znači da toplota može da ima snažan uticaj i može da dovede do slabosti i nesvjestice. U zemljama u kojima temperature dostižu 40 stepeni može doći do toplotne iscrpljenosti ili toplotnog udara", dodao je kardiolog.

Ipak, kardiolozi uvjeravaju da toplota ne mora da eliminiše sve fizičke aktivnosti. Ljudi koji žele da provode vrijeme aktivno, čak i na višim temperaturama, moraju da upamte nekoliko važnih pravila. Prvo, pijte vodu često, ali u malim količinama. Drugo, količina prije treninga treba da bude ista kao i poslije treninga u vrelim danima. Minimalni dnevni unos je dva litra vode, a optimalno tri. Takođe treba da zapamtite da nosite odgovarajuća pokrivala za glavu tokom aktivnosti i vodite računa o zaštiti od sunca izloženih dijelova tijela.

"Ako se tokom ljetne aktivnosti pojave signali upozorenja kao što su osjećaj slabosti, vrtoglavica, lupanje srca, trebalo bi da prestanete sa naporom, sklonite se u hlad i odmorite se, uzimajući tečnost malim gutljajima", rekao je doktor.

