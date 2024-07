Osam razloga zašto nemate apetit kad se probudite: Stručnjaci ispitali da li je normalno da "prosto niste gladni"

Ako nikada niste gladni ujutru, da li to može da bude opasno? U nastavku slijede mogući uzroci!

Izvor: Shutterstock/SpeedKingz

Doručak je najvažniji obrok u danu, ali za mnoge ljude može da bude pravi izazov - jednostavno nisu gladni ujutru. Zašto nam se ne jede poslije toliko sati pauze i da li je to razlog za zabrinutost? Nedostatak apetita ujutru može da bude uznemirujući, posebno ako ga već duže vrijeme osjećate.

Naučnici već godinama upozoravaju da kasni doručak i početak dana kafom mogu, kada se dugo praktikuju, da dovedu do razvoja dijabetesa tipa 2 ili gojaznosti, jer tijelo ulazi u režim gladovanja, što podstiče taloženje masnog tkiva, pa se stoga javljaju problemi u vezi sa metaboličkim sindromom, uključujući insulinsku rezistenciju.

Ipak, postoje i efekti koji mogu da se osjete skoro odmah: nedostatak energije za učenje i rad, pad nivoa glukoze u krvi (koji se osjeća kao umor, čak i nakon dobrog sna) ili veliki apetit kasnije tokom dana. Zašto ne osećamo glad ujutru i da li treba da brinemo o tome? Dok su najčešći uzroci nedostatka apetita ujutru prilično poznati, na drugo pitanje zapravo nema dobrog odgovora jer sve zavisi od razloga zašto ne želite da jedete.

Ovo su mogući uzroci:

Kasna večera ili užina prethodne noći

Ovo je najčešći razlog za nedostatak apetita ujutru, posebno ako je obrok bio bogat mastima ili proteinima. Varenje tada traje duže, pa se stomak sporije prazni, zbog čega ćete možda biti siti mnogo duže nego poslije obroka u kome dominiraju ugljeni hidrati. Visok sadržaj proteina takođe može da utiče na nivoe hormona koji regulišu glad.

Prirodne fluktuacije nivoa hormona

Nivo hormona u krvi se mijenja danju i noću. Ovo je sasvim prirodna pojava, ali može da utiče i na apetit. Nivoi adrenalina obično su veći ujutru, što može da potisne apetit usporavanjem pražnjenja želuca i povećanjem nivoa ugljenih hidrata uskladištenih u jetri za proizvodnju energije. Neke studije takođe sugerišu da nivo leptina, hormona odgovornog za osjećaj sitosti, takođe može da bude veći ujutru. Međutim, ako osjetite nagle promene u apetitu, savjetujte se sa svojim ljekarom.

Depresija

Kako se osjećate psihički, takođe može da utiče na vaš apetit. To je posebno naglašeno u slučaju anksioznosti i depresije. Anksioznost može da poveća nivo određenih hormona stresa, koji zauzvrat povećavaju neurotransmitere, što smanjuje apetit. Međutim, ove promjene mogu da funkcionišu i obrnuto - i anksioznost i depresija mogu čak da stimulišu apetit.

Trudnoća

Jutarnji nedostatak apetita može da bude i prvi simptom trudnoće, posebno ako ga prati mučnina (čak 80 odsto žena iskusi ovaj simptom u prvim mjesecima nakon začeća). Naravno, mučnina može negativno da utiče na vaš apetit u bilo koje doba dana, ali se najčešće javlja ujutru. Istraživanja pokazuju da čak 34 odsto žene u ranoj trudnoći jedu manje nego ranije i takođe se žale na averziju prema jelu, koja je intenzivnija ujutru. U takvoj situaciji, apetit može da se poboljša jedenjem malih porcija obroka, zadržavanjem hidratacije, pa čak i dobrom ventilacijom u vašem domu kako biste izbjegli mirise koji izazivaju mučninu.

Početak infekcije

Takođe se dešava da nedostatak apetita ujutru ukazuje na virusnu infekciju. Nedostatak apetita u takvoj situaciji uzrokovan je ograničenim čulom ukusa i mirisa, koji se obično javlja prilikom upale gornjih disajnih puteva. U početnoj fazi bolesti ne bi trebalo da se prisiljavate da jedete.

Nedijagnostikovan problem sa štitnom žlijezdom

Gubitak apetita ujutru može da bude znak hipotireoze ili smanjene funkcije štitne žlijezde. Međutim, pojavljuju se i drugi simptomi koji uključuju suvu kožu, gubitak kose, otok, zatvor, povećanje tjelesne težine, probleme sa koncentracijom, grčeve u mišićima ili neredovnu menstruaciju. U ovom slučaju, neophodno je konsultovati ljekara.

Ovulacija

Apetit takođe može da se smanji tokom ovulacije. Iznenadni nedostatak želje za doručkom može da znači da vaši plodni dani tek počinju.

Hronična bolest

Hronične bolesti takođe mogu da budu odgovorne za to što ujutru niste gladni. U njih spadaju bolesti jetre, štitaste žlijezde, srčana insuficijencija, bubrežne bolesti, pa čak i rak (na to utiče i tok same bolesti i uzimani lijekovi). Ovo takođe može da bude jedan od početnih simptoma takve bolesti, pa je vrijedno konsultovati lekara, posebno ako jutarnju nevoljnost da jedete prate i drugi uznemirujući simptomi.

(MONDO)