Šta treba da znate kad prepolovite tabletu: Ni slučajno ne koristite nož, jedna greška je opasna

Da li ste se ikada zapitali da li je bezbijedno presjeći pilulu na pola? Pa, iako to može da izgleda kao uobičajena i bezopasna praksa, postoje značajni rizici uključeni u to. Iako neke tablete mogu da se podijele na pola, to nije uvijek najbolja opcija i važno je razumjeti kada je bezbijedno, a kada nije.