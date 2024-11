Imate noćne more? One možda ukazuju na jednu od ovih bolesti

Noćne more mogu da imaju veze sa apnejom migrenom i Parkinsonovom bolešću

Izvor: Shutterstock

Da li vam se dešava da se probudite usred noći i shvatite da ste doživjeli noćnu moru? Ponekad uzrok može da bude krajnje bezazlen - ako vam je u spavaćoj sobi pretoplo ili ste veče proveli gledajući horor film, moguće je da usnite veoma teške snove.

Međutim, ljekari sumnjaju da neki strašni doživljaji u snu mogu da ukazuju i na zdravstvene probleme.

Noćne more mogu biti izazvane različitim faktorima – od toplote u spavaćoj sobi do gledanja horor filmova. Međutim, noćni strahovi ponekad mogu ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme.

Tako apneja u snu, odnosno stanje u kojem dolazi do privremenog prekida disanja tokom spavanja zbog blokade disajnih puteva može da bude povezana s noćnim morama. Pritom, apneja može da bude jedan od uzroka depresije i srčane bolesti, ali i da poveća rizik od moždanog udara. Istraživači sa Univerziteta Svonsi otkrili su da osobe sa teškom apnejom često imaju negativne i neprijatne snove. Ljekari preporučuju upotrebu maske, koja obezbjeđuje protok vazduha tokom spavanja i može da pomogne da se eliminišu noćne more.

Izvor: Shutterstock

Noćne more mogu da budu povezane i sa migrenama, koje izazivaju ne samo bol u glavi već i vrtoglavicu i probleme sa vidom. Studija objavljena u časopisu "Psihoterapija i psihosomatika" ukazuje da snovi o nesrećama ili lošim događajima mogu da prethode napadima migrene.

Istraživanja su pokazala da pacijenti oboljeli od Parkinsonove bolesti imaju četiri puta veći rizik od redovnih noćnih mora - često sanjaju da od nečeg bježe ili u nešto udaraju, pa čak imaju i fizičke reakcije na to tokom spavanja. Istraživači Univerziteta u Birmingemu otkrili su da su oboljeli od Parkinsonove bolesti imali uznemirujuće snove mnogo prije nego što im je postavljena dijagnoza.

Istraživanje Univerziteta Kembridž i Kraljevskog koledža u Londonu pokazalo je da noćne more, često uključujući osećaj zarobljenosti ili napada, mogu biti simptom pogoršanja lupusa. Kod mnogih pacijenata one počinju prije dijagnoze, a tri od pet oboljelih prijavljuje redovne noćne more tokom bolesti.

Izvor: Shutterstock

Takođe, jedna studija objavljena u holandskom Medicinskom časopisu pokazuje da ljudi koji imaju noćne more tri puta češće pate od aritmija i bola u grudima.

Postoji, dakle, sumnja da noćne more mogu da budu signal i ukažu na potencijalne zdravstvene probleme pa ne odlažite posjetu ljekaru i obavljajte redovne sistematske preglede.

(MONDO/Lepa i srećna)