Jeftino rješenje za bolju probavu i manju nadutost: Pola kašičice dodajte u kafu, pokreće stolicu za 10 minuta

Ovaj napitak se preporučuje ako imate problema sa stolicom, ali treba da budu oprezne osobe sa žgaravicom, refluksom ili osjetljivim želucem, kao i oni koji piju lijekove protiv zgrušavanja krvi.

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Jutarnja kafa mnogima donosi miran početak dnevnoga ritma. Međutim, osjećaj težine u stomaku, nadutost i izostanak stolice po nekoliko dana stvaraju ozbiljnu nelagodnost već od ranog jutra. Umjesto skupih preparata iz apoteke, rješenje za brže varenje i redovnu stolicu možda se već nalazi u vašem kuhinjskom ormariću.

U pitanju je mljeveni đumbir, jeftin začin oštrog mirisa, koji obično čuvamo za praznične kolače.

Đumbir sadrži gingerol, aktivni sastojak koji mu daje prepoznatljivu ljutinu. Ova supstanca direktno podstiče rad želuca i ubrzava njegovo pražnjenje.

Istraživanje objavljeno u časopisu European Journal of Gastroenterology and Hepatology potvrdilo je da đumbir znatno ubrzava prolazak hrane kroz želudac u poređenju sa uobičajenim varenjem bez aktivnih dodataka.

Pored toga, sama kafa kod mnogih ljudi prirodno pokreće rad debelog crijeva. Ta reakcija ne zavisi isključivo od kofeina, jer slično djeluje i kafa bez kofeina. Kada spojite ova dva sastojka, dobijate napitak koji višestruko olakšava varenje.

4. Čaj od đumbira - poznat po svom karakterističnom, blago ljutom ukusu, a često se koristi i u pripremi čaja. Ovaj napitak tradicionalno se pije kada se jave mučnina ili nelagodnost u stomaku. Pojedina istraživanja ukazuju na to da đumbir može da pomogne kod određenih vrsta mučnine, uključujući mučninu tokom trudnoće. Ipak, rezultati istraživanja različitih preparata ne mogu se automatski preneti na običan čaj. Ako imate osetljiv želudac, obratite pažnju na reakciju organizma jer đumbir kod nekih ljudi može da izazove gorušicu ili dodatnu nelagodnost.

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Priprema i doziranje

U već skuvanu šolju kafe dodajte između četvrtine i polovine kašičice mljevenog đumbira i dobro promješajte. Pošto đumbir ima jak i ljutkast ukus, nema potrebe da stavljate više od toga. Ako vam je aroma previše intenzivna, ublažite je sa malo mlijeka.

Ipak, valja biti realan: nijedan napitak ne skida masne naslage sa stomaka. Đumbir i kafa samo pomažu da se crijeva lakše isprazne i da splasne nadutost. Stomak zbog toga djeluje ravnije, a osjećaj u odjeći postaje prijatniji, ali to ne znači da ste izgubili masno tkivo.

Ko treba da pripazi

Osobe koje muči žgaravica, refluks ili imaju osjetljiv želudac moraju pažljivo dozirati ovaj napitak, jer kombinacija kafe i đumbira može da izazove peckanje.

Takođe, veće količine đumbira ne odgovaraju osobama koje piju lijekove protiv zgrušavanja krvi, pa se u tom slučaju valja posavjetovati sa ljekarom.

Na kraju, kućni recepti ne mogu da zamijene ljekarsku dijagnozu. Ako vas hronično muče zatvor, jaka nadutost ili bolovi u stomaku, obavezno se obratite ljekaru. Za dugoročno dobro varenje i dalje su najvažniji dovoljan unos vode, hrana bogata vlaknima i redovno kretanje, a kod zatvora može da pomogne i blaga masaža.

(Mondo)