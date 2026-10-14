Bubuljice vam stalno izlaze na istom mjestu na licu? Evo šta koža pokušava da vam poruči

Bubuljice koje se stalno pojavljuju na čelu, obrazima ili bradi mogu da ukažu na različite uzroke, od hormonskih promjena do svakodnevnih navika i proizvoda.

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Bubuljice koje se uporno pojavljuju na čelu, obrazima, bradi ili duž vilice mogu da budu više od prolaznog problema sa kožom. Ponekad su povezane sa hormonima, nekim proizvodima koje svakodnevno koristite ili navikama na koje uopšte ne obraćate pažnju. Iako se na društvenim mrežama često govori o tome da svaka zona lica odgovara određenom organu i otkriva stanje unutrašnjeg zdravlja, za takvu tvrdnju nema dovoljno naučnih dokaza. Ipak, mjesto na kojem se bubuljice pojavljuju, njihov izgled i učestalost mogu da pomognu da prepoznamo šta ih izaziva.

Ako vam se čini da se bubuljice stalno vraćaju na isto mjesto, obratite pažnju na sljedeće moguće uzroke.

Bubuljice na čelu

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Čelo je dio lica na kojem se koža često brže masti, zbog čega se tu često pojavljuju mitiseri i upaljene bubuljice. Međutim, ako su promjene najizraženije uz liniju kose, problem mogu da budu i proizvodi za njegu i stilizovanje kose. Ulja, balzami, gelovi i preparati za oblikovanje mogu da dospiju na kožu i doprinesu zapušavanju pora. Znojenje, nošenje kapa i trake za kosu koje zadržavaju vlagu takođe mogu da pogoršaju stanje. Ako se bubuljice pojavljuju upravo na ovom području, pokušajte da primijetite da li se njihovo stanje mijenja kada promijenite proizvode koje koristite.

Bubuljice na obrazima

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Ako vam bubuljice najčešće izlaze na obrazima, obratite pažnju na predmete i proizvode koji svakodnevno dolaze u dodir sa kožom. Mobilni telefon, četkice za šminku, sunđeri za puder, kao i jastučnice koje se ne mijenjaju redovno, mogu da zadrže masnoću, ostatke kozmetike i nečistoće. Trenje i pritisak mogu dodatno da iritiraju kožu, naročito ako je već sklona aknama. Ipak, bubuljice na obrazima ne znače automatski da imate problem sa varenjem, jetrom ili nekim drugim unutrašnjim organom. Mnogo je korisnije da posmatrate svakodnevne navike i način na koji koža reaguje na njih.

Bubuljice na nosu

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Nos pripada T-zoni, području koje obuhvata i čelo, a na kojem su lojne žlijezde često veoma aktivne. Zbog toga se na nosu lako pojavljuju mitiseri i druge promjene nastale kada se pore zapuše viškom sebuma i mrtvim ćelijama kože. Ako uz mitisere primjećujete i upaljene bubuljice, nemojte da pokušavate da ih uklanjate agresivnim pilingom ili čestim cijeđenjem. Takve navike mogu da izazovu dodatnu iritaciju i ostave tragove. Umjesto toga, važno je da izaberete odgovarajuću njegu koja neće dodatno da optereti kožu.

Bubuljice na bradi i duž vilice

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Bubuljice koje se uporno pojavljuju na bradi i duž linije vilice često se povezuju sa hormonskim promjenama, naročito kod odraslih žena. Ako primjećujete da se pogoršavaju nekoliko dana pred menstruaciju, moguće je da hormonske oscilacije utiču na proizvodnju sebuma i razvoj upala. Takve promjene mogu da budu duboke, bolne i da se ponavljaju na istim mjestima. Ipak, sama lokacija bubuljica nije dovoljna da bi se zaključilo da postoji hormonski poremećaj. Ako su uporne, ostavljaju ožiljke ili se javljaju uz druge simptome, potražite savjet dermatologa.

Bubuljice oko usana

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Promjene koje se pojavljuju oko usana mogu da budu povezane sa kozmetikom, balzamima za usne i drugim proizvodima koji dolaze u dodir sa okolnom kožom. Međutim, sitne crvene bubuljice oko usta ponekad su znak perioralnog dermatitisa, stanja koje može da liči na akne, ali zahtijeva drugačiji pristup liječenju. Posebno je važno da ne uvodite samoinicijativno kortikosteroidne kreme, jer one mogu da pogoršaju određene oblike ovog dermatitisa. Ako se promjene šire, peku ili ne prolaze, najbolje je da ih pregleda dermatolog.

Šta ako se bubuljice stalno vraćaju?

Najkorisnije je da nekoliko nedjelja pratite kada se promjene pojavljuju, gdje su najizraženije i da li se njihovo stanje mijenja nakon korišćenja određenog proizvoda ili u određenom periodu menstrualnog ciklusa. Birajte blagu kozmetiku, nježno čistite lice, redovno perite četkice za šminku i izbjegavajte cijeđenje bubuljica.

Ako su promjene bolne, duboke, uporne ili ostavljaju ožiljke, dermatolog može da utvrdi da li je riječ o aknama, iritaciji, dermatitisu ili nekom drugom problemu i preporuči odgovarajuću terapiju.

(MONDO)