Serotoninski sindrom: Kada "više" blagostanja i osjećaja sreće nije bolje?

Serotonin je neurotransmiter koji omogućava komunikaciju između nervnih ćelija i reguliše raspoloženje, ponašanje, tjelesnu temperaturu i rad probave. Međutim, kada njegova aktivnost postane prekomjerna, nastaje serotoninski sindrom.

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Stanje se najčešće javlja nakon uvođenja novog lijeka, povećanja doze ili kombinovanja više supstanci koje utiču na sistem kojim upravlja serotonin. Među lijekovima koji mogu da budu povezani sa serotoninskim sindromom nalaze se pojedini antidepresivi, uključujući SSRI i SNRI, određeni lijekovi za migrenu iz grupe triptana, neki opioidni analgetici, kao i pojedini drugi lijekovi.

Rizik se uvećava i kod uzimanja određenih preparata bez recepta, suplemenata i psihoaktivnih supstanci. Zbog toga je važno da se ljekaru napomene sve što se koristi, uključujući preparate bez recepta i biljne suplemente.

Posebnu pažnju zaslužuju preparati koje ljudi ponekad doživljavaju kao bezazlene zato što su "prirodni". Mejo klinikameđu suplementima koji su povezani sa serotoninskim sindromom navodi, između ostalih, kantarion, ženšen i muškatni oraščić. To ne znači da će njihova upotreba izazvati sindrom, već da kombinovanje određenih suplemenata sa lekovima koji utiču na serotonin povećava rizik.

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Kako izgleda serotoninski sindrom?

Jedna od karakteristika je to što se simptomi javljaju relativno brzo. Najčešće nastaju u roku od nekoliko sati nakon uzimanja novog serotonergičnog lijeka, povećanja njegove doze ili druge promjene koja utiče na regulaciju ovog hemijskog transmitera.

U početku simptomi izgledaju kao nešto što nema mnogo veze sa ozbiljnom reakcijom na lijek: osoba je uznemirena, više se znoji, ima ubrzan rad srca, mučninu, povraćanje ili proliv. Mogu da se jave i drhtanje, glavobolja, proširene zjenice i povišen krvni pritisak.

Kako se stanje razvija, javljaju se važni neurološki i mišićni znaci, poput pojačanih refleksa, nevoljnih trzaja mišića, drhtanja, gubitka koordinacije i ukočenost. Vremenom dolazi i do pojave visoke tjelesne temperature, napada, poremećaja srčanog ritma, gubitaka svijesti i drugih ozbiljnih komplikacija.

Upravo zbog toga nije dovoljno da se posmatra samo jedan simptom. Na primjer, samo znojenje ili ubrzan puls ne znače da osoba ima serotoninski sindrom. Ljekari procjenjuju kombinaciju simptoma, tempo kojim se javljaju, neurološki pregled i podatke o lijekovima i drugim supstancama koje je osoba uzela.

Ne postoji jedan laboratorijski test koji može da potvrdi serotoninski sindrom. Dijagnoza je prvenstveno klinička, što znači da ljekar procjenjuje simptome, njihov razvoj i terapiju koju osoba koristi. Analize krvi, EKG, ali i druga ispitivanja će možda biti potrebna kako bi se procenila težina stanja ili isključili drugi uzroci sličnih simptoma.

Liječenje zavisi od težine kliničke slike. Osnovni korak je prekid uzimanja supstance koja je izazvala toksičnost, ali to se u medicinskom kontekstu radi uz procenu zdravstvenog radnika. Zatim se, prema potrebi, primjenjuje suportivna terapija, poput intravenske nadoknade tečnosti, kontrola vitalnih parametara i lekovi za smirivanje uznemirenosti, mišićne aktivnosti ili napada. Kod težih slučajeva potrebna je i intenzivna nega i podrška disanju.

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Da li možemo da umanjimo rizik?

Najjednostavnija, ali važna mjera jeste da ljekar ili farmaceut u svakom trenutku ima potpunu listu lijekova koju osoba koristi. To uključuje lijekove na recept, preparate bez recepta, biljne proizvode i suplemente. Posebno je važno da se prijavi uzimanje nove terapije ili izmena doze i pita da li postoji mogućnost interakcije sa onim što se već uzima.

Istovremeno, serotoninski sindrom nije razlog da ljudi samoinicijativno prestanu da uzimaju propisane antidepresive ili druge lijekove. Ako postoji sumnja da terapija izaziva problem, potrebno je da se razgovara sa ljekarom, a kod naglog pogoršanja ili teških simptoma potraži hitna medicinska pomoć.

(EUpravo zato/NCBI)