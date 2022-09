Šokantno izdanje zvijezde Igre prestola - šta se desilo Arji Stark?

Glumica otkrila detalje teškog odrastanja s rastavljenim roditeljima - "Rekla sam učiteljici da sam gladna"

Izvor: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Glumica Mejzi Vilijams (25) imala je samo 12 godina kada je zakoračila u fantastičan svijet stvoren iz pera Džordža R.R. Martina u hit seriji Igra prestola.

Arja Stark je bila neustrašiva ratnica serije koja se emitovala na HBO-u, ali je u posljednjem pojavljivanju iznenadila sve svojim izgledom i onim što je riješila da podijeli s milionima.

Mejzi je došla na jedan intervjuu i pokazala dramatičnu promjenu izgleda, svoje nježne lokne koje je pustila nakon snimanja serije je ponovo odsjekla, a onda je progovorila o traumama iz djetinjstva, radosti koju je osjetila kada je shvatila da više ne mora da viđa oca i rasplakala se.

Izvor: YouTube/screenshot/The Diary of a CEO

Odrasla je u Samersetu sa majkom Hilari i sestrom i dva brata. Njena majka ga je napustila kada je Mejzi imala samo 4 mjeseca.

"Imala sam manje od osam godina kada sam prekinula svaki odnos sa ocem. Imala sam traumatičan odnos sa njim. Ne želim previše da otkrivam jer to utiče i na moju braću i sestru i cijelu porodicu. To mi je uništilo cijelo djetinjstvo. Od kako pamtim imala sam problema sa spavanjem. Mnoge traumatične stvari su mi se desile. Nisam znala da su pogrešne, ali se sjećam da bih gledala drugu djecu i pitala se 'zašto oni ne razumiju bol, strah? Ta radost koju imaju, kada ću je ja imati", rekla je Mejzi plačući.

Glumica je potom rekla da su neke teme "konačno stavljene na sto" kada ju je učiteljica odvela u zbornicu. "Imala sam oko 8 godina, desilo se puno komplikovanih stvari i mučila sam se u školi. Učiteljica me je odvela na stranu i pitala šta mi je. 'Da li si gladna?', pitala je. 'Da'. 'Zašto nisi doručkovala?'. 'Zato što nismo imali doručak'", prepričala je Mejzi razgovor.

"Postavljala je sva prava pitanja. Mama je tada došla po mene u školu. To je bio prvi put da sam osjetila da se vrata otvaraju za mene, da je sve što sam doživjela na otvorenom".

Ipak, Mejzi otkriva da nije mogla da shvati zašto je odvojena od oca, i da se osjećala kao da je indoktrinirana, da se nalazi "u dječijem kultu". "I dalje sam željela da se svađam i kažem da stvari nisu pogrešne, već da je odvajanje od oca pogrešno. Tako sam bila naučena. Cijeli svijet mi se okrenuo naglavačke".

Glumica je ranije otkrila da se bori sa problemima koji se tiču mentalnog zdravlja, dodala je i da se uprkos mišljenju da je pogrešno da je odvajaju od oca, osjetila olakšanje. "Osjećala sam se slobodno, ali problemi ne nestaju. Mislila sam da je moja krivica što se dešavaju loše stvari. Kada sam bila dijete. To je to. Mislila sam da nešto nije u redu sa mnom. Poslije sam se zainteresovala i razmišljala kako možeš da loše tretiraš sopstvenu djecu? Šta ti se desilo? Da li si povrijeđen kao dijete? Da li si bio loš i čupao bubama noge? Da li si to naučio? Tako sada razmišljam o njemu", završila je Mejzi.

Pogledajte intervju s Mejzi: