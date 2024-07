Kako je Anja Bla izgledala prije veze sa Bakom

Anja Bla je u prošlosti izgledala nešto drugačije.

Izvor: Instagram/anjablaa

Nakon što su Anja Bla i Baka Prase raskinuli, fitnes influenserka odlučila je da otputuje iz zemlje i da se na neko vrijeme skloni od "hajpa". Ipak, na mrežama se redovno oglašava i dijeli kako kadrove iz Amsterdama, tako i fotografije i snimke koje je odradila prije puta.

Očekivano, Anja je još jednom oduševila sve izvajanim tijelom i oblinama, zbog čega su se komplimenti samo redali.

"Najljepša ever", "Topčina", "Koga je Bogdan izgubio, bože", "Mnogo te volimo I svi smo uz tebe", "Koliko se prolepšala", "Savršena"... samo je djelić komentara koji su se mogli pročitati.

Čini se da su mnogi saglasni u istom - Anja je nakon raskida zaista doživela "glow up", te se čini da joj novi ugovori i prilike za zaradu gotovo same "lete" u ruke.

Sa druge strane, influenserka vrijedno radi na svom izgledu, o čemu je više puta i javno pričala.

Doduše, o njenim oblinama godinama se polemisalo, te su mnogi mislili i da je potražila pomoć plastične hirurgije. Bilo je i onih koji su smatrali da se i pored treninga "ne vidi napredak u njenom izgledu".

– A šta mogu još da uradim? Da mi izrastu krila od treniranja, ne razumijem? Ja sam postigla davno šta sam htjela i to održavam zato se nešto mnogo i ne mijenja. Ja nemam želju da budem krupnija. Ponekad imam samo želju da budem mršavija da bi mi stomak bio još više izdefinisan. Ja održavam svoje tijelo, treniram da imam mišićnu masu, da budem zategnuta i to je to, nemam neku želju za velikom promjenom jer sam prezadovoljna ovako – naglasila je oštro influenserka svojevremeno.

Izvor: Instagram/anjablaa

Potom je podijelila i svoje stare fotografije gde se sam napredak vidi više nego dobro, a nakon što su uvideli razliku fanovi su ostali bez teksta.

– Svi koji kažu da ja nemam napredak lupaju gluposti. Vi mene znate 3-4 godine i sve vrijeme ja izgledam realno dobro. Bude tu i tamo malo promjena, nekada sam malo krupnija, nekada sitnija ali sam istrenirana i zategnuta jer treniram dugo i postigla sam šta želim. Ovo su slike dok nisam počela da treniram, uvek sam bila mršavija, nikada nisam imala višak kg – napisala je ona uz opis fotografija na kojima se i te kako vidi veliki napredak u oblikovanju njenog tijela.

Izvor: Instagram/anjablaa

Na mrežama su i ranije kružile njene stare fotografije, te je jasno da je influenserka isključivo treningom oblikovala svoje tijelo, i dobila obline po kojima je prepoznatljiva.

Anja bla nekadpic.twitter.com/AYzzGi3eGQ — lola lolic (@gimmemoregossip)July 8, 2024

