Šta je to toliko strašno uradila Džej Lo pa ju je Ben ostavio? Vidio je da "kopa" po svetinji, i to je bio kraj

Postoje stvari koje se jednostavno ne diraju, čak i kada ste Dženifer Lopez!

Nakon što se saznalo da se Ben Aflek i Dženifer Lopez razvode, te da je pjevačica pokrenula sudski postupak upravo na njihovu godišnjicu braka, mnogi su se zapitali šta se to tačno dogodilo pa je njihova, kako su je nazivali, vanvremenska ljubav pukla.

Kako su izvori bliski pjevačici rekli, Ben ne samo da se iselio iz kuće sa prvim problemima, već je odbijao i da na braku rade, zbog čega je majka Lopezove navodno ogorčena jer je "znao s kim se oženio", te da latino diva voli pažnju, i tako je oduvijek.

I zaista, ako im je prvi put vjeridba pukla zbog pritiska javnosti koji ih je pratio u stopu, a isto se ponovilo i ovaj put kada su obnovili vezu, a potom i ušli u brak, logično je misliti da je glumac trebalo da prihvati Dženifer takvu kakva je.

No, ispostavilo se da on ovog puta nije imao problem sa paparacima koji ih ne ostavljaju na miru, već sa onim što je Lopezova uradila.

Podsjetimo, malo nakon što je pjevačica objavila novi album sa pjesmama posvećenim Benu, a potom i mini dokumentarac koji je nazvala "Najveća ljubavna priča koja nikad nije ispričana", stvari su krenule nizbrdo nevjerovatnom brzinom.

Samo par mjeseci kasnije Ben se iselio, i počele su da kruže priče da je ljubavi kraj. Razlog kraha romanse krio se upravo u ovom dokumentarnom filmu u kom su prvi put govorili o počecima ljubavi, razlozima prvog raskida, ali i svemu što se sada dešava.

I baš tu, Džej Lo je napravila grešku života.

Ben se šokirao kada je vidio da njeni muzičari i asistenti prebiraju po njegovim ljubavnim pismima koje joj je pisao, i traže inspiraciju za njen sljedeći album.

Ben je ta pisma skupljao godinama i sabrao ih da bi joj poklonio kada su se ponovo spojili 2021.

Ono što je bilo "samo za njene oči" prvo je gledalo i čitalo na desetine ljudi, a onda i milioni. Njemu je jako zasmetalo to što je ona dala drugim ljudima njegove lične misli i osjećanja koje je stavio na papir i još sve to snimila.

Kako je kazao, njemu je najljepše bilo to što je ta njegova najveća ljubavna priča bila neispričana i da je poražavajuće to što ona kroz album i film postaje javna.

"Pronašao sam ljepotu, nešto poetično i ironično u činjenici da je to najveća ljubavna priča koja nije ispričana", rekao je Aflek ispred kamere tada i dodao, "ako snimite album o tome, djeluje kao da ste je ispričali."

"Privatne stvari su za mene uvijek bile svetinja jer su jednostavno privatne", kazao je on tim povodom, vjerovatno misleći da će Džej Lo ipak iz montaže da izbaci sporne dijelove.

Očekivano, nakon prikazivanja filma zaređali su se negativni komentari.

"To je bilo nešto njegovo, ali ti si opet morala da sve pretvoriš u novac", "Ni ljubav ti nije sveta, samo da se vrte pare", "Umrla bih kada bi neko moja pisma objelodanio cijelom svijetu. To je najdublja intima. Da je trebalo svi da znaju, ne bi ih pisao u pismima, nego bi rekao javno", "To što Džej Lo radi nije ljubav. Jadno je", "Nije mogla gore da ga ponizi", "Jadan Ben"... pisali su ljudi.

Ben je i prethodno govorio da je jedna od najtežih lekcija koje je naučio to da ne treba da javno govori o svojoj privatnosti, da jednostavno ne treba sve dijeliti sa svijetom.

Taj njegov pogled na život je očigledno sasvim suprotan od Dženiferinog jer je ona riješila da njihovu najveću intimu podijeli sa milionima. A Ben nije mogao preko toga, te je kraj bio neizbježan, po svemu sudeći.

Pogledajte kako je to izgledalo dok su bili srećni u braku:

