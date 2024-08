"Muka mi je od od toga koliko traži pažnju": Dženifer Lopez slavila Benov rođendan, a on uhvaćen sa bivšom

Usred drame oko razvoda, Ben Aflek riješio je da rođendan provede sa bivšom suprugom, Dženifer Garner. Za to vrijeme, Džej Lo nije sjedila skrštenih ruku...

Dženifer Garner je viđena u društvu bivšeg supruga Bena Afleka, ispred njegovog doma u Brentvudu Kaliforniji, dok je glumac slavio svoj 52. rođendan, juče 15. avgusta.

Garner (52), koja dijeli troje djece sa Aflekom, uslikana je dok napušta Benovu kuću u crnom BMW-u.

Džej Lo u solo provodu na Benov rođendan

Za to vrijeme, njegova još uvijek zakonita supruga, Dženifer Lopez, provodila se kao da sutra ne postoji na nastupu kolege, Bruna Marsa, sve vrijeme plešući uz pjesmu "I think I wanna marry you", vrlo simboličnog naziva, obzirom na to da je Lopezova poznata kao neko ko voli da stupa u bračnu zajednicu, te iza sebe već ima tri razvoda.

Da li je nekome željela da poruči da je sljedeći, procijenite sami:

Komentari ispod videa nisu joj išli u prilog: "Nekada sam volio Dženifer, sada mi je nekako iritantna i muka mi je koliko traži pažnju", "Bože, zar nikada ne ostane kući i gleda film?" "Previše se trudi da bude viđena i uslikana", "Stalno želi pažnju... idi kući i budi majka svojoj deci. Zato se Ben i umorio", bili su nemilosrdni.

Izgleda da je Dženi iz bloka ipak posustala, i oprostila mu što je on njen rođendan potpuno iskulirao, pa se po navodima Daily Mail-a, tog dana uputila ka Benovoj adresi. Kako se navodi, njena posjeta uslijedila je samo par sati nakon što je Garnerova otišla. Tom prilikom, Džej Lo se pojavila u kežual izdanju, noseći na sebi braon kožnu jaknu i farmerke dok je na nogama nosila patike, a kosu je vezala u visoki rep.

Čestitka na društvenim mrežama je ovog puta izostala, a ona je umjesto toga, objavila svoje fotografije mnogo glamuroznijeg izdanja od onog u kom se pojavila na Benovim vratima, napisavši kratko u opisu : "Dior".

Pogledajte fotografije sa proslave rođendana Dženifer Lopez, na kom se Ben nije pojavio:

